Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam thăm, trao tặng và trồng cây lưu niệm tại chùa Bổ Đà (Bắc Ninh)

Đón tiếp Ngài Đại sứ, lãnh đạo tỉnh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; đồng chí Đào Thanh Trường - UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đại diện một số Sở, ban ngành; Lãnh đạo phường Vân Hà có các đồng chí Nguyễn Đại Lượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Kim Oanh - PBTTT Đảng uỷ phường; Nguyễn Văn Tình - PBT, Chủ tịch UBND phường; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chuyên môn; Đại diện Chùa Bổ Đà có Thượng tọa Thích Tục Vinh, trụ trì chùa Bổ Đà, Ban quản lý di tích cùng các đại biểu và thành viên đoàn công tác.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh dâng hương cùng ngài Đại sứ

Trong không gian cổ kính của ngôi chùa, đoàn được thưởng thức những làn điệu Quan họ, Ca trù truyền thống, qua đó cảm nhận nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc - nơi hội tụ, lưu giữ và trao truyền nhiều giá trị di sản quý báu của dân tộc.

Cũng tại đây, Ngài Đại sứ đã dành thời gian tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của chùa Bổ Đà; tham quan không gian nội tự, hệ thống mộc bản kinh - bảo vật quốc gia. Qua phần giới thiệu của đại diện địa phương và nhà chùa, đoàn được tìm hiểu về những giá trị nổi bật của di tích, từ kiến trúc cổ kính, cảnh quan văn hóa đến hệ thống di sản Phật giáo được bảo tồn qua nhiều thế hệ.

Tọa lạc trên địa bàn phường Vân Hà, chùa Bổ Đà là một trong những trung tâm Phật giáo tiêu biểu của vùng Kinh Bắc, nổi tiếng với quần thể kiến trúc cổ, vườn tháp và kho mộc bản kinh Phật có giá trị đặc biệt. Không chỉ là chốn tu hành, sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng, nơi đây còn lưu giữ những dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển của Phật giáo Việt Nam, phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa, kiến trúc và đời sống tinh thần của người Việt.

Đặc biệt, chùa Bổ Đà là một trong những địa điểm tiêu biểu thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO chính thức ghi danh là Di sản văn hóa thế giới ngày 12/7/2025. Đây là sự ghi nhận ở tầm quốc tế đối với những giá trị nổi bật toàn cầu của một không gian di sản gắn với sự hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam. Trong tổng thể di sản ấy, chùa Bổ Đà giữ vị trí quan trọng với những giá trị riêng có về lịch sử, kiến trúc, thực hành Phật giáo và truyền thống đào tạo, truyền thừa Phật pháp. Những giá trị đặc sắc ấy đã góp phần khẳng định vị thế của chùa Bổ Đà trong hệ thống di sản văn hóa dân tộc và quốc tế.

Điểm nhấn của chuyến thăm là nghi thức trao tặng và trồng cây Bồ đề tại khu vực vườn chùa. Tại đây, lãnh đạo Thành phố Bắc ninh đã chào mừng, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự quan tâm của Ngài Đại sứ đối với di sản văn hóa, Phật giáo tại địa phương; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ngài Đại sứ Tshering W. Sherpa cũng đã phát biểu, chia sẻ ý nghĩa của việc trao tặng cây Bồ đề và tình cảm dành cho di tích chùa Bổ Đà. Thượng tọa Thích Tục Vinh, trụ trì chùa, đã tri ân, tiếp nhận cây và bày tỏ mong muốn tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

Các đại biểu tham gia lễ trồng cây trong khuôn viên chùa Bổ Đà

Cây Bồ đề được trao tặng trong dịp này mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt đối với Phật giáo. Theo truyền thống Phật giáo, cây Bồ đề gắn liền với sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ, trở thành biểu tượng của trí tuệ, từ bi, hòa bình và sự thức tỉnh tâm thức. Việc trồng cây tại chùa Bổ Đà vì thế không đơn thuần là hoạt động lưu niệm mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối văn hóa, tôn giáo, tình hữu nghị và khát vọng hòa bình giữa hai dân tộc.

Cây Bồ đề được vun trồng trên mảnh đất di sản sẽ trở thành dấu ấn đặc biệt trong hành trình giao lưu, kết nối giữa Việt Nam và Ấn Độ. Cùng với nghi thức trồng cây, đoàn đã ghi nhận bia đá song ngữ lưu niệm tại khuôn viên di tích.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố và phường Vân Hà trao tặng Ngài Đại sứ bức tranh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được chế tác từ gốc trầm hương (sản phẩm mỹ nghệ của Hợp tác xã Hương Việt, phường Vân Hà) , thể hiện sự trân trọng và tình cảm của địa phương. Thượng tọa Thích Tục Vinh cũng trao tặng một số sản phẩm văn hóa Phật giáo là 1 bản sao mộc bản kinh Quan Âm được khắc bằng chữ Phạn trên gỗ thị; bản in dập kinh Phật và tranh Trúc Lâm Tam Tổ, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của chùa Bổ Đà đến bạn bè quốc tế.

Thượng tọa Thích Tục Vinh trao tặng bảo sao kinh mộc bản cho ngài Đại sứ

Chuyến thăm của Ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc quảng bá hình ảnh, giá trị di sản văn hóa của phường Vân Hà nói riêng, vùng đất Kinh Bắc nói chung đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, sự kiện trao tặng cây Bồ đề của Ngài Đại sứ Ấn Độ tại chùa Bổ Đà không chỉ làm phong phú thêm cảnh quan di tích mà còn trở thành biểu tượng của sự giao lưu văn hóa, kết nối tâm linh và tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ.