Ngày Hội Anh Tài 2026 đã khép lại với đêm Chung kết đầy ấn tượng. Sau loạt phần thi dạ hội, ứng xử, Đại sứ Ams - Ams Ambassador 2026 đã gọi tên Nguyễn Hà Khánh Chi - học sinh lớp 11 Hóa 2.

Nàng teen sở hữu ngoại hình nổi bật cùng khí chất sắc sảo. Đến từ khối chuyên Hóa không phải giới hạn lĩnh vực Khánh Chi tỏa sáng. Cô bạn năng động này có tài ứng biến khéo léo và bảng thành tích học tập ấn tượng ở cả môn Tự nhiên lẫn Xã hội.

Năm học 2023 - 2024, Khánh Chi từng là Thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận Cầu Giấy môn Lịch sử; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Lịch sử. Cô bạn này cũng có khả năng học Văn cực xịn khi từng có điểm trung bình môn Ngữ Văn học kỳ I lớp 10 đạt 9,1 điểm.

Khánh Chi còn có khả năng chạy "multitask" khi vừa duy trì điểm số giỏi vừa tham gia một loạt hoạt động ngoại khóa ngay từ năm lớp 10. Cô bạn từng đảm nhận vai trò diễn giả môn Hóa của dự án High School Help Kit, thành viên của CLB kịch Life’s So Drama, là trưởng Ban Truyền thông của sự kiện Nineternal 2025... và hiện đang là phó Chủ tịch CLB học thuật Ams Advisor (nhiệm kỳ 2026 - 2027).

Tại Chung kết Đại sứ Ams, Khánh Chi được giám khảo đánh giá là thí sinh có màn thể hiện vững vàng, giữ phong độ qua các vòng thi. Nàng teen là người xử lý câu hỏi ứng xử bình tĩnh và tốt nhất.

Khánh Chi được hỏi đâu là câu ca dao, tục ngữ mà bạn khắc ghi như một lẽ sống. Cô bạn đã chọn "Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu" là kim chỉ nam cho hành trình trưởng thành của mình.

"Trong nhịp sống hiện đại với nhiều cám dỗ của sự tung hô, lời dạy ấy giúp em giữ cho mình một thái độ sống khiêm tốn. Đối với em, thành công ở hiện tại không phải là đích đến để tự mãn hay ngủ quên trên chiến thắng, mà là một cột mốc nhắc nhở bản thân phải cố gắng tích cực trau dồi mỗi ngày. Em xem mỗi thành quả đạt được như một bàn đạp, một động lực để tiếp tục rèn giũa, bồi đắp tri thức và không ngừng vươn tới những giới hạn mới trong tương lai" Câu trả lời của Khánh Chi

Đêm Chung kết Ngày Hội Anh Tài "Laperio - Viễn Tích" cũng diễn ra màn tranh tài "Most Wanted Class" giữa các khối chuyên. Năm nay, khối chuyên Địa chiến thắng. Phần trình diễn của các bạn đưa khán giả bước vào thế giới nội tâm của những tâm hồn trẻ thơ. Đó là hành trình dùng tri thức và tình yêu thương để sưởi ấm cho những giấc mơ tưởng chừng đã bị quên lãng, thắp sáng niềm hi vọng cho những mầm sống được vươn mình chắp cánh bay xa.