Đại Quang Minh lãi sau thuế hơn nghìn tỷ trong nửa đầu 2026

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 với lãi sau thuế 1.044 tỷ đồng, cao gấp 6,4 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6 đạt hơn 8.481 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ là 51.584,5 tỷ đồng, tăng gần 49% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay chiếm 19.697 tỷ đồng. Nợ trái phiếu 1.500 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận). Nợ phải trả khác là 30.387 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 98.850,5 tỷ đồng. ROA và ROE lần lượt là 1,06% và 2,21%.

Lần lượt vào các ngày 29/8 và 29/9, Đại Quang Minh đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Cập nhật mới nhất, doanh nghiệp hiện có 3 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Tòa nhà Thiso Mall nằm trong Khu đô thị Sala của Thaco - Ảnh: Nhật Linh

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011, được biết đến là nhà phát triển bất động sản nằm trong hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco). Đại Quang Minh là chủ đầu tư của khu đô thị Sala và một số dự án hạ tầng kỹ thuật tại Bán đảo Thủ Thiêm, TP HCM.

Tháng 12/2025, liên danh do Đại Quang Minh đứng đầu đã khởi công dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Theo quyết định của UBND TP Hà Nội vào ngày 3/6/2026, liên danh nhà đầu tư dự án sông Hồng bên cạnh Đại Quang Minh còn có Thaco và CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Tại kỳ họp chuyên đề mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ thu hồi 604 ha đất tại xã Nam Phù.

Tại Đà Nẵng, hồi tháng 7 Đại Quang Minh đã được phê duyệt Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Dự án có quy mô gần 189 ha và tổng mức đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng. Cơ cấu sản phẩm gồm 6.926 căn liền kề, biệt thự, đất ở phân lô, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội cùng các công trình thương mại - dịch vụ - công cộng. Quy mô dân số khoảng 27.500 người. Tiến độ thực hiện từ 2025 - 2033.

Ở diễn biến mới nhất, ngày 5/11 mới đây, UBND TP HCM đã giao 4 lô đất (6-2, 6-5, 6-6 và 6-7), tổng diện tích gần 43.000 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng BT dự án cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son).