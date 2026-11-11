CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa công bố tình hình tài chính định kỳ 6 tháng đầu năm 2026, với kết quả kinh doanh cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được Ernst & Young Việt Nam soát xét, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.513,8 tỷ đồng, cao gấp khoảng 8,5 lần mức 178,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.044 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần so với mức 162 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Đại Quang Minh đạt 47.266 tỷ đồng, tăng 111% so với kỳ so sánh. Trong đó, vốn cổ phần tăng từ 16.620 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần ghi nhận 5.940 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8.481 tỷ đồng, tăng 66%.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 49%, lên 51.584 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng đạt 19.697 tỷ đồng, tăng 21%. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Đáng chú ý, khoản phải trả ngắn hạn khác tăng từ 11.373 tỷ đồng lên 24.785 tỷ đồng, tương ứng tăng 118%. Trong khi đó, phải trả dài hạn khác giảm từ 6.952 tỷ đồng xuống 5.603 tỷ đồng.

Dù tổng nợ phải trả tăng, các chỉ số về đòn bẩy tài chính của Đại Quang Minh có sự cải thiện. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 0,61 lần xuống 0,52 lần; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,55 lần xuống 1,09 lần.

Khả năng thanh toán nhanh tăng từ 0,78 lần lên 1,28 lần, trong khi khả năng thanh toán ngắn hạn đạt 1,8 lần. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay đạt 3,09 lần, so với 2,86 lần ở kỳ so sánh.

Các chỉ tiêu sinh lời cũng ghi nhận mức tăng. ROA đạt 1,06%, so với 0,29% trước đó; ROE đạt 2,21%, tăng từ 0,73%.

Đại Quang Minh lãi lớn hơn 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng (Ảnh: ĐQM).

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, Đại Quang Minh cũng công bố thông tin về việc sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu đối với hai dự án bất động sản, với giá trị dự kiến phân bổ 750 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Cụ thể, dự án thứ nhất là Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí Đại Quang Minh - Bình Dương, quy mô 785,86 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển KCN Đại Quang Minh - Bình Dương, một công ty con của Đại Quang Minh, làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 12.702 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 6.955 tỷ đồng; chi phí xây dựng và các khoản khác là 3.949 tỷ đồng; lãi vay vốn hóa 1.798 tỷ đồng.

Theo phương án công bố, vốn chủ sở hữu thực tế của chủ đầu tư dự án đạt 1.995,7 tỷ đồng, cao hơn mức tối thiểu 1.905,3 tỷ đồng theo tỉ lệ 15% tổng vốn đầu tư. Tổng dư nợ vay và trái phiếu phục vụ dự án là 750 tỷ đồng, tương đương 0,38 lần vốn chủ sở hữu, thấp hơn giới hạn 5,67 lần theo quy định áp dụng cho dự án có quy mô từ 20 ha trở lên.

Dự án còn lại là Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, mua sắm tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội), có diện tích 23.901 m2 và tổng vốn đầu tư 4.863 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đất và hạ tầng là 1.394 tỷ đồng, chi phí xây dựng 2.965 tỷ đồng và lãi vay vốn hóa 504 tỷ đồng.

Với dự án này, Đại Quang Minh phân bổ 973 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tương ứng tỉ lệ 20% tổng vốn đầu tư. Tổng dư nợ vay và trái phiếu liên quan đến dự án là 2.305 tỷ đồng, bằng 2,37 lần vốn chủ sở hữu phân bổ, thấp hơn giới hạn 4 lần, tỉ lệ tổng nợ và vốn chủ sở hữu trên tổng vốn đầu tư đạt 67,4%, dưới mức tối đa 100%.

Đại Quang Minh cho biết trường hợp dự án khu công nghiệp, do doanh nghiệp phát hành trái phiếu không trực tiếp là chủ đầu tư nên doanh nghiệp cho rằng không thuộc trường hợp áp dụng quy định về tỉ lệ an toàn vốn theo Nghị định 96/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, công ty vẫn cam kết đáp ứng các yêu cầu liên quan.

Được thành lập năm 2011, Đại Quang Minh có trụ sở tại số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, Tp.HCM. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và hiện chưa phải công ty đại chúng.