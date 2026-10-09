Đại Quang Minh huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa thông báo về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chào bán thành công lô trái phiếu DQML12602 trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 2/10, với 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 29/9/2026 và đáo hạn vào ngày 29/9/2029, với lãi suất phát hành 11%/năm.

Trước đó, Đại Quang Minh huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu này có mã DQML12601 phát hành ngày 29/8/2026, đáo hạn vào ngày 29/8/2029.

Mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với khối lượng 10.000 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings, nguồn tiền thu được từ lô trái phiếu sẽ được dùng để thanh toán trước hạn một phần khoản vay của Đại Quang Minh với công ty mẹ THACO (theo hợp đồng ký ngày 31/12/2025).

Ngoài ra, số tiền huy động được còn dùng để thanh toán trước hạn khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (theo hợp đồng ký ngày 15/12/2023).

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là hơn 164 triệu cổ phần CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO Agri) thuộc sở hữu của THACO. Theo chứng thư định giá của CTCP Thẩm định giá Vietory, số cổ phần này có giá trị 2.000 tỷ đồng.

Ngoài tài sản bảo đảm nói trên, THACO sẽ bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của lô trái phiếu, gồm tiền gốc, lãi và các khoản phải trả khác.

Như vậy, Đại Quang Minh hiện có 3 lô trái phiếu đang lưu hành gồm DQM12501, DQML12601, DQML12602.

Các lô trái phiếu của Đại Quang Minh. Nguồn: HNX.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 bởi ông Trần Đăng Khoa. Sau giai đoạn điều hành ban đầu, ông Khoa dần rút khỏi các hoạt động kinh doanh công khai từ năm 2016. Trong thời gian này, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch THACO thay ông Khoa giữ vai trò Chủ tịch.

Vào cuối năm ngoái, ông Khoa bất ngờ tái xuất trên thương trường với vai trò Chủ tịch Đại Quang Minh thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng liên quan đề xuất đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương trình UBND TP. Hà Nội tháng 4/2026, liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án chỉ còn 3 doanh nghiệp gồm Đại Quang Minh, THACO và CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG).