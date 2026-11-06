Đại Quang Minh được giao gần 4,3ha đất tại Thủ Thiêm để thanh toán dự án cầu Ba Son

Đại Quang Minh vừa được giao thêm đất tại Thủ Thiêm.

Theo Quyết định số 7447/QĐ-UBND ngày 5/11/2026, 4 lô đất được giao nằm trong Khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm lô 6-2 có diện tích 9.130,5 m²; lô 6-5 rộng 10.572,6 m²; lô 6-6 rộng 5.874,4 m² và lô 6-7 rộng 17.386,8 m².

Tổng diện tích quỹ đất được giao là 42.964,3 m². Mục đích sử dụng đất là xây dựng khu chung cư, theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phức hợp, thương mại dịch vụ tổng hợp đa chức năng và Bệnh viện quốc tế thuộc Khu chức năng số 6, được phê duyệt năm 2015.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, mà thực hiện theo cơ chế đặc thù để thanh toán hợp đồng BT.

Hợp đồng xây dựng – chuyển giao dự án cầu Thủ Thiêm 2 được UBND TP HCM và Đại Quang Minh ký tắt vào ngày 2/2/2015, sau đó ký chính thức ngày 19/6/2015.

Tại quyết định lần này, UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá đất đối với 4 lô đất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đây sẽ là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng như thanh toán, quyết toán hợp đồng BT bằng quỹ đất.

Sở Tài chính được giao chủ trì thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng BT; đồng thời rà soát, đối chiếu giá trị được thanh toán theo hợp đồng với giá trị quỹ đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác định. Trường hợp phát sinh chênh lệch hoặc nghĩa vụ tài chính, cơ quan này có trách nhiệm tham mưu phương án xử lý theo quy định, bảo đảm không gây thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công.

Cầu Ba Son, trước đây có tên là cầu Thủ Thiêm 2, là công trình giao thông kết nối đường Tôn Đức Thắng tại khu vực trung tâm TP HCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có tổng chiều dài 1.465 m, trong đó phần cầu dài khoảng 885,7 m, quy mô 6 làn xe. Công trình được thiết kế theo kết cấu dây văng, với trụ tháp chính cao 113 m.

Dự án khởi công tháng 2/2015 và khánh thành ngày 28/4/2022. Đến tháng 12/2022, cầu Thủ Thiêm 2 chính thức được đổi tên thành cầu Ba Son.

Công trình có tổng mức đầu tư ban đầu 4.260 tỷ đồng. Theo phương án được công bố khi triển khai dự án, giá trị vốn đầu tư theo hợp đồng BT khoảng 3.082,5 tỷ đồng, được thanh toán bằng quỹ đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011, hiện thuộc hệ sinh thái THACO và là một trong những nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng, bất động sản tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại khu vực này, doanh nghiệp là chủ đầu tư Khu đô thị Sala, quy mô hơn 100ha. Bên cạnh bất động sản, Đại Quang Minh còn tham gia đầu tư dự án 4 tuyến đường chính Thủ Thiêm, gồm R1, R2, R3 và R4, với tổng chiều dài khoảng 11,9 km. Dự án này đang được đẩy nhanh thi công sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.