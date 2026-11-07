Đại Quang Minh được giao 4 lô đất Thủ Thiêm

Tổng diện tích bốn lô đất gần 4,3ha, trong đó lô 6-2 có diện tích 9.130,5m2; lô 6-5 rộng 10.572,6m2; lô 6-6 rộng 5.874m2 và lô 6-7 có diện tích lên tới 17.387m2.

Các khu đất được sử dụng để xây dựng chung cư, phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phức hợp, thương mại dịch vụ tổng hợp đa chức năng và bệnh viện quốc tế, được phê duyệt từ năm 2015.

Cầu Ba Son được thiết kế dây văng cùng trụ tháp có chiều cao 113 m hình đầu rồng, hướng nghiêng về khu đô thị Thủ Thiêm, có vị trí nằm cách chợ Bến Thành và ga ngầm Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) gần 4 km. Ảnh: Hoàng Anh.

Đáng chú ý, bốn lô đất được giao cho Đại Quang Minh không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, cũng không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cơ chế này được thực hiện theo các quy định đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc tại Nghị quyết 98/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 260/2025/QH15, cùng Nghị định 91/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xác định giá đất đối với quỹ đất thanh toán hợp đồng BT tại Thủ Thiêm.

Giám sát chặt chẽ, dứt khoát không để thất thoát ngân sách

Để triển khai quyết định giao đất, UBND TP.HCM phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, từ khâu xác định giá đất, thanh quyết toán hợp đồng BT đến bàn giao đất và giám sát quá trình xây dựng. Mục tiêu là bảo đảm việc giao đất đúng quy định, minh bạch về nghĩa vụ tài chính và không thất thoát tài sản công.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và môi trường có trách nhiệm xác định giá 4 lô đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả này sẽ làm căn cứ tính tiền sử dụng đất doanh nghiệp phải nộp và thực hiện thanh quyết toán hợp đồng BT.

Sau đó, sở phối hợp đo đạc, xác định ranh giới, bàn giao đất tại thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Sở Tài chính sẽ rà soát, đối chiếu giá trị quỹ đất với giá trị công trình được thanh toán theo hợp đồng BT, đồng thời tham mưu xử lý các khoản chênh lệch và nghĩa vụ tài chính phát sinh. Việc đối chiếu phải bảo đảm đúng quy định, không để thất thoát ngân sách và tài sản công.

Trong khi đó, Cục Thuế TP.HCM căn cứ hồ sơ pháp lý và giá đất được phê duyệt để thông báo các khoản doanh nghiệp phải nộp, đồng thời thực hiện khấu trừ, đối trừ chính xác, tránh thu trùng những khoản đã được tính trong cơ chế thanh toán hợp đồng BT.

Ở địa phương, UBND phường An Khánh chịu trách nhiệm theo dõi việc quản lý đất, kiểm tra tiến độ xây dựng, bảo đảm công trình triển khai đúng quy hoạch và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Về phía nhà đầu tư, Đại Quang Minh phải phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình định giá, nhận bàn giao đất và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Cầu Ba Son dài gần 1,5km, có 6 làn xe, bắc qua sông Sài Gòn, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), khởi công đầu năm 2015 và thông xe ngày 30/4/2022, với tổng mức đầu tư khoảng 3.100 tỷ đồng.

Cầu có điểm đầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, vượt sông Sài Gòn và kết nối với đại lộ vòng cung (tuyến R1) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi đưa vào khai thác, công trình mở thêm hướng kết nối từ khu trung tâm hiện hữu sang Thủ Thiêm, góp phần giảm áp lực giao thông cho đường Tôn Đức Thắng.