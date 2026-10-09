Đại Quang Minh bổ sung 500 tỷ đồng vốn qua kênh trái phiếu

Theo côngbố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tưĐịa ốc Đại Quang Minh đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã DQML12602 vào ngày2/10/2026.

Lô tráiphiếu được phát hành ngày 29/9/2026, gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệuđồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/9/2029.

Một góc Khu đô thị Sala

Trước đợtphát hành này, Đại Quang Minh đã công bố kế hoạch phát hành lô trái phiếuDQML12601 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, với lãi suất cố định 11%/năm.Theo thông tin được công bố về phương án phát hành, tài sản bảo đảm là 164,89triệu cổ phần Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri), được địnhgiá 2.000 tỷ đồng; Thaco đồng thời bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của lô tráiphiếu.

Nguồntiền dự kiến thu từ đợt phát hành DQML12601 được sử dụng để thanh toán trướchạn một phần khoản vay của Đại Quang Minh tại Thaco và một khoản vay tại BIDV.

Về quy môvốn, Đại Quang Minh đã tăng vốn điều lệ lên 32.000 tỷ đồng vào tháng 5/2026.Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời dựkiến giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng chi phí đầu tư. Mục tiêu doanh số năm 2027được công bố ở mức 37.000 tỷ đồng.

Tronglĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp tiếp tục phát triển Khu đô thị Sala tại ThủThiêm, TP.HCM.

Ngoài bấtđộng sản, Đại Quang Minh còn tham gia các dự án hạ tầng giao thông. Trong đó,dự án thành phần 1 thuộc tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào cótổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác côngtư (PPP). Doanh nghiệp cũng công bố hồ sơ môi trường liên quan đến dự án caotốc Dầu Giây – Tân Phú giai đoạn 1 và dự án luồng Cửa Lở trong năm nay.