Đại Quang Minh bị xử phạt 875 triệu đồng vì chậm thông báo bán căn hộ cho người nước ngoài

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, với tổng số tiền 875 triệu đồng, do không thực hiện đúng quy định về thông báo thông tin khi bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chậm gửi thông báo bằng thư điện tử và văn bản đến Sở Xây dựng TP.HCM về tên người mua, địa chỉ các căn hộ đã bán cho khách hàng nước ngoài tại một số dự án thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo quyết định xử phạt, Đại Quang Minh chậm thông báo thông tin đối với 9 căn hộ tại dự án Khu nhà ở thấp tầng (Khu II). Trong số này, 6 căn thuộc dự án thành phần 2 và 3 căn nằm tại chung cư thấp tầng C1, thuộc dự án thành phần 6.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xác định có hành vi tương tự đối với 16 căn hộ tại chung cư C1 thuộc dự án Khu nhà ở thấp tầng (Khu III).

Đáng chú ý, số lượng căn hộ chậm thông báo lớn nhất thuộc lô 6-9 của dự án Khu nhà ở phức hợp, thương mại, dịch vụ tổng hợp đa chức năng và bệnh viện quốc tế (Khu VI), với 62 căn hộ đã bán cho khách hàng nước ngoài.

Căn cứ Điều 64 Nghị định số 339/2026/NĐ-CP, cơ quan chức năng áp dụng mức phạt 295 triệu đồng đối với nhóm vi phạm liên quan đến 9 căn hộ tại Khu II do có một tình tiết tăng nặng.

Hai nhóm hành vi vi phạm còn lại bị xử phạt 290 triệu đồng mỗi nhóm, nâng tổng số tiền phạt đối với doanh nghiệp lên 875 triệu đồng.

Theo quyết định, Đại Quang Minh không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền phạt vào tài khoản Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ nộp phạt, doanh nghiệp phải nộp thêm khoản tiền tương đương 0,05% mỗi ngày, tính trên số tiền phạt chưa thanh toán.

Một doanh nghiệp khác tại Thủ Thiêm cũng bị xử phạt

Trước đó, ngày 15/10/2026, UBND TP.HCM cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Quốc Lộc Phát, có trụ sở tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Doanh nghiệp này bị xác định không gửi hoặc chậm gửi thông báo bằng thư điện tử và văn bản đến cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về thông tin người mua và địa chỉ các căn hộ đã bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo hồ sơ vi phạm, Quốc Lộc Phát đã bán tổng cộng 272 căn hộ cho khách hàng nước ngoài tại ba dự án thuộc Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong đó, 62 căn hộ nằm tại dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng thuộc lô đất 1-13; 104 căn hộ thuộc dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại lô đất 1-16 và 106 căn hộ tại lô đất 1-17.

Mặc dù đã thực hiện giao dịch bán căn hộ, doanh nghiệp không gửi hoặc chậm gửi thông tin về tên người mua và địa chỉ nhà ở đến Sở Xây dựng theo thời hạn quy định.

Theo An ninh Tiền tệ, UBND TP.HCM yêu cầu Quốc Lộc Phát phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng thương mại nơi được Kho bạc Nhà nước Khu vực II mở tài khoản và nộp chứng từ chứng minh đã nộp tiền phạt cho lực lượng chức năng.

Nếu quá thời hạn mà tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.