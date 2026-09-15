Đại quân Thể thao Việt Nam lên đường chinh phục đấu trường ASIAD

Toàn đoàn lên đường với quyết tâm cao nhất

Trước giờ chuyến bay VN348 cất cánh, Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong không khí trang trọng và ấm áp.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh dẫn dắt lực lượng của Đoàn lên đường sang Nhật Bản. Cùng đi trong đợt này có cán bộ đoàn và thành viên của nhiều đội tuyển trọng điểm.

Sau những tháng ngày tập luyện, tập huấn và chuẩn bị chuyên môn, giờ lên đường cũng là thời điểm các vận động viên chính thức bước vào hành trình hiện thực hóa mục tiêu tại ASIAD 20. Những lời động viên, những cái bắt tay và lời chúc trước giờ khởi hành tiếp thêm tinh thần cho các thành viên Đoàn trước nhiều cuộc tranh tài được dự báo đầy khốc liệt phía trước.

Phát biểu tại Lễ tiễn Đoàn, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cảm ơn Vietnam Airlines và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ, phối hợp để Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tới Nhật Bản.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng căn dặn toàn đoàn giữ gìn sức khoẻ, nêu cao tinh thần đoàn kết, tuân thủ luật pháp của nước chủ nhà, thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Mỗi một thành viên đoàn sẽ là sứ giả quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, hoà bình, ổn định tới bạn bè quốc tế. Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng chúc Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công, hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Thay mặt Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines, ông Lê Chí Quân, Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam - Vietnam Airlines nhấn mạnh: “Trên hành trình chinh phục những đỉnh cao, Vietnam Airlines vô cùng tự hào khi tiếp tục được Bộ VHTTDL, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tin tưởng lựa chọn là Hãng hàng không chính thức đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng đội ngũ bác sĩ, các cán bộ đoàn dự ASIAD 20

Với chúng tôi, mỗi chuyến bay không đơn thuần là một hành trình vận chuyển mà còn là sứ mệnh chắp cánh cho khát vọng và niềm tự hào dân tộc”.

Theo đại diện Vietnam Airlines, sự chuẩn xác, tận tâm và nỗ lực chinh phục những độ cao mới của Hãng cũng có sự đồng điệu với tinh thần kiên trì, bền bỉ, không ngừng vượt qua giới hạn của các vận động viên. Mỗi tấm huy chương giành được tại ASIAD không chỉ là thành quả của cá nhân mà còn góp phần thắp lên niềm tự hào của thể thao Việt Nam.

Cùng sự cổ vũ của hàng triệu người hâm mộ, lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Vietnam Airlines gửi tới Đoàn Thể thao Việt Nam lời chúc “Sức khỏe – Bản lĩnh – Tự tin – Chiến thắng”, thi đấu hết mình để giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Do lịch thi đấu của các môn khác nhau, các đội tuyển Việt Nam được bố trí sang Nhật Bản theo từng đợt, bảo đảm phù hợp với kế hoạch chuyên môn và quy định của Ban Tổ chức. Trong đêm 15 và ngày 16.9, cán bộ đoàn cùng thành viên các đội tuyển Karate, Rowing, Wushu, Canoeing lần lượt lên đường.

Theo lịch trình của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đội tuyển Bắn súng gồm 21 thành viên rời Việt Nam ngày 15.9 trên chuyến bay VN348. Ngày 16.9, lực lượng chính của Karate gồm 10 thành viên lên đường cùng cán bộ đoàn và một số đội tuyển khác; 4 thành viên Karate có lịch trình riêng. Đến ngày 18.9, 25 thành viên đội tuyển Cầu mây dự kiến tiếp tục hành trình tới Nhật Bản.

Bắn súng, Karate và Cầu mây cũng là những môn nhận được nhiều kỳ vọng khi từng mang về 3 HCV cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Vì vậy, hành trình lên đường của các đội tuyển trọng điểm không chỉ mang theo mục tiêu bảo vệ vị thế ở những nội dung thế mạnh mà còn gắn với quyết tâm chung của toàn đoàn trong việc hướng tới từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20.

Từ Nội Bài trong đêm 15.9, hành trình ASIAD 20 của đại quân Thể thao Việt Nam chính thức bắt đầu. Phía trước là những đối thủ hàng đầu châu lục và nhiều cuộc cạnh tranh khắc nghiệt, nhưng cũng là cơ hội để các vận động viên khẳng định bản lĩnh sau một quá trình dài chuẩn bị.

Mang theo Quốc kỳ trên ngực áo, niềm tin của người hâm mộ và khát vọng vượt lên chính mình, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ASIAD 20 với quyết tâm biến những tháng ngày khổ luyện thành thành tích và mang vinh quang về cho Tổ quốc.