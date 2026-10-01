Đài quan sát nổi tiếng của NASA sắp lao xuống Trái đất

Đài quan sát Neil Gehrels Swift của NASA

Đài quan sát Neil Gehrels Swift sẽ sớm phải ngừng hoạt động quan sát khoa học, sau khi nỗ lực táo bạo nhằm nâng quỹ đạo của nó thất bại trong mùa hè năm nay.

Kính viễn vọng Neil Gehrels Swift được thiết kế để nghiên cứu những vụ nổ mạnh nhất trong vũ trụ, được gọi là vụ nổ tia gamma, nhưng cũng được sử dụng để quan sát nhiều dạng chớp sáng vũ trụ khác, cũng như các tiểu hành tinh và sao chổi.

Đài quan sát nặng 1.452 kg đang ở độ cao khoảng 325 km phía trên Trái đất. Các kỹ sư NASA ước tính rằng khi Swift trôi xuống dưới độ cao 300 km vào khoảng giữa tháng 10, việc điều khiển vật thể sẽ trở nên khó khăn. Khi đó, Swift sẽ rời khỏi quỹ đạo và cháy rụi trong khí quyển Trái đất khi lao xuống.

Theo hãng theo dõi vật thể không gian LeoLabs, dù một số bộ phận của Swift có thể sống sót sau quá trình tái nhập khí quyển, nhưng xác suất các mảnh vỡ gây thiệt hại đáng kể về tài sản hoặc gây thương tích cho con người trên mặt đất là rất nhỏ. Khả năng cao hơn là chúng sẽ rơi xuống đại dương hoặc những khu vực đất liền không có người sinh sống.

NASA không phản hồi đề nghị bình luận về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đài quan sát tái nhập khí quyển.

Các nhà khoa học từng hy vọng vệ tinh LINK - do công ty Katalyst Space Technologies ở Arizona phát triển, có thể tiếp cận và “tóm” lấy kính viễn vọng rồi đưa nó lên quỹ đạo ổn định.

Nhiệm vụ giải cứu nhằm nâng quỹ đạo Swift đã thất bại chỉ vài tuần sau khi LINK được phóng vào đầu tháng 7, khi nó trở nên mất kiểm soát.

Tuy nhiên, NASA và Katalyst cho biết nhiệm vụ của LINK không phải là nỗ lực vô ích, bởi họ đã thu được bài học cho các hoạt động không gian trong tương lai.

Katalyst quyết định tiếp tục kế hoạch cho LINK gặp Swift vào giữa tháng 8, nhưng chuyển mục tiêu thành một chuyến trình diễn công nghệ thay vì giải cứu, do LINK vẫn gặp vấn đề về khả năng định hướng trong không gian.