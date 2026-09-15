Đại quân đoàn TTVN lên đường tham dự Asiad 2026

Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh dẫn dắt lực lượng của đoàn lên đường sang Nhật Bản. Cùng đi trong đợt này có cán bộ đoàn và thành viên của nhiều đội tuyển trọng điểm.

Do lịch thi đấu của các môn khác nhau, các đội tuyển Việt Nam được bố trí sang Nhật Bản theo từng đợt, bảo đảm phù hợp với kế hoạch chuyên môn và quy định của BTC. Trong tối 15 và ngày 16/9, cán bộ đoàn cùng thành viên các đội tuyển Karate, Rowing, Wushu, Canoeing lần lượt lên đường.

Lãnh đạo Cục TDTT tiễn đoàn cán bộ đoàn TTVN lên đường dự Asiad. Ảnh: Tam Ninh

Theo lịch trình của Cục TDTT, đội tuyển Bắn súng gồm 21 thành viên rời Việt Nam ngày 15/9 trên chuyến bay VN348. Ngày 16/9, lực lượng chính của Karate gồm 10 thành viên lên đường cùng cán bộ đoàn và một số đội tuyển khác (4 thành viên Karate có lịch trình riêng). Đến ngày 18/9, 25 thành viên đội tuyển Cầu mây dự kiến tiếp tục hành trình tới Nhật Bản.

Bắn súng, Karate và Cầu mây cũng là những môn nhận được nhiều kỳ vọng khi từng mang về 3 HCV cho TTVN tại Asiad 19. Vì vậy, hành trình lên đường của các đội tuyển trọng điểm không chỉ mang theo mục tiêu bảo vệ vị thế ở những nội dung thế mạnh, mà còn gắn với quyết tâm chung của toàn đoàn trong việc hướng tới từ 4 HCV trở lên tại Asiad 20.

Đoàn TTVN quyết tâm giành trên 4 HCV. Ảnh: Tam Ninh

Đoàn TTVN tham dự Asiad với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV của các môn điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), bóng chuyền bãi biển (nam, nữ), bóng đá (nam, nữ), judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Asiad 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10, tổ chức 43 môn thể thao chính thức, có tổng cộng 469 nội dung thi đấu. Đoàn TTVN phấn đấu đứng trong top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn TTVN giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn.