Đại Phước đón cơ hội phát triển từ hạ tầng kết nối

Hạ tầng mở đường cho không gian phát triển mới

Nằm ở khu vực cửa ngõ kết nối với phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), xã Đại Phước có lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống sông ngòi và khả năng liên kết với các tuyến giao thông trọng điểm. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, từng bước hình thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực Nhơn Trạch.

Xã Đại Phước thực hiện chính quyền thân thiện, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo đà phát triển, thu hút đầu tư. Ảnh: Phước Thọ

Trong số các dự án hạ tầng đang được triển khai, cầu Cát Lái được xem là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng kết nối và định hướng phát triển của Đại Phước. Theo đó, cầu Cát Lái có chiều dài hơn 11,6km, kết nối từ nút giao Mỹ Thủy (TP.HCM) đến cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ tạo thêm hướng lưu thông trực tiếp giữa Đồng Nai và TP.HCM, từng bước giảm sự phụ thuộc vào phà Cát Lái; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ trong vùng.

Ý nghĩa của cầu Cát Lái không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn hành trình, bởi kết nối giao thông thuận lợi còn tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, dịch chuyển các hoạt động kinh tế và mở ra cơ hội việc làm cho người dân. Đây còn là cơ sở để Đại Phước tính toán lại không gian phát triển, lựa chọn những lĩnh vực đầu tư phù hợp với lợi thế địa phương.

Sau 30 năm chờ đợi, cầu Cát Lái kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đã chính thức khởi công vào ngày 29-9-2026 trong niềm phấn khởi của cán bộ, người dân 2 địa phương. Ảnh: Phước Thọ

Cùng với cầu Cát Lái, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, định hướng xây dựng cầu Phú Mỹ 2 và các tuyến đường liên vùng đang tạo nên mạng lưới kết nối quan trọng. Khi các công trình được hoàn thiện đồng bộ, Đại Phước sẽ có thêm điều kiện liên kết với TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các trung tâm logistics trong khu vực.

Đáng chú ý, dự án đường Liên Cảng giai đoạn 1, với chiều dài hơn 8,8km và 5 cây cầu, đi qua địa bàn xã đang được triển khai. Đến nay, địa phương đã bàn giao 65ha, tương ứng 100% mặt bằng phục vụ thi công. Công trình được kỳ vọng tăng năng lực kết nối các cảng, tạo điều kiện phát triển vận tải, kho bãi và dịch vụ hậu cần.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phước Hồ Quốc Tân, việc phát triển hệ thống giao thông gắn với hoạt động cảng sẽ mở thêm dư địa cho các ngành dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình tổ chức không gian phải tính toán hài hòa giữa các tuyến vận tải, khu dịch vụ và khu dân cư, tránh để phát triển kinh tế kéo theo áp lực giao thông và môi trường.

Bên cạnh lợi thế giao thông, hệ thống sông ngòi và cảnh quan tự nhiên là nguồn lực quan trọng để Đại Phước định hình hướng phát triển đô thị riêng. Hiện địa phương đã công bố quy hoạch phân khu Đại Phước 1, định hướng hình thành không gian đô thị thông minh ven sông, gắn với khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phước Nguyễn Thế Phong cho biết: Địa phương đang tập trung đẩy nhanh công tác lập quy hoạch phân khu, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị và ưu tiên kết nối liên vùng. Định hướng xuyên suốt là xây dựng đô thị ven sông xanh, sạch, thông minh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Khơi thông nguồn lực, bảo đảm an cư cho người dân

Hạ tầng giao thông mở ra cơ hội phát triển, nhưng để biến cơ hội thành kết quả thực chất, Đại Phước phải giải quyết nhiều vấn đề đặt ra từ quá trình đô thị hóa. Trong đó, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Đến hết tháng 9-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt hơn 460,6 tỷ đồng, bằng 120,6% dự toán. Kết quả này cho thấy khả năng huy động nguồn thu của địa phương, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ công và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Theo thống kê, Đại Phước đang triển khai 11 công trình, dự án có thu hồi đất, với tổng diện tích dự kiến khoảng 3.000ha, liên quan khoảng 6.000 hộ dân. Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn không chỉ tạo áp lực về tiến độ mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nơi ở và sinh kế của hàng ngàn hộ dân. Vì vậy, việc triển khai các dự án cần được thực hiện đồng bộ từ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định phương án bồi thường, hỗ trợ đến chuẩn bị quỹ đất tái định cư.

Phối cảnh cầu Cát Lái sau khi hoàn thành, đây là dự án quan trọng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, tạo sức bật phát triển cho Đại Phước trong tương lai. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND xã Đại Phước Hồ Quốc Tân cho biết: Địa phương đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm như cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2 và 2 dự án khu đô thị quy mô lớn. Cùng với hoàn thiện thủ tục, Đại Phước đang tăng cường vận động, giải thích chính sách để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp thực hiện.

Tuy nhiên, sự đồng thuận không chỉ đến từ công tác tuyên truyền, vận động mà còn phụ thuộc vào việc giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người có đất thu hồi, nhất là điều kiện ổn định cuộc sống sau khi di dời. Trước nhu cầu tái định cư phục vụ các dự án, lãnh đạo xã đã kiến nghị các sở, ngành và UBND thành phố sớm đầu tư mở rộng khu tái định cư Phước Khánh, quy mô khoảng 42,26ha, dự kiến bố trí khoảng 1.435 lô đất.

Việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư không đơn thuần là tạo nơi ở mới mà phải gắn với hạ tầng thiết yếu, điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp cận việc làm của người dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm.

Trong định hướng phát triển Đại Phước, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đã yêu cầu địa phương khai thác hiệu quả lợi thế không gian sông nước, cảnh quan và vị trí kết nối để phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch có chất lượng. Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các dự án đô thị lớn nhằm tạo thêm động lực phát triển.

Đáng chú ý, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh yêu cầu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và quyền lợi chính đáng của người dân. Trong đó, công tác tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm điều kiện sống tại nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Định hướng này cho thấy, phát triển đô thị không chỉ được đánh giá bằng số lượng dự án, quy mô đầu tư hay tốc độ hình thành các khu dân cư mới, mà còn bằng chất lượng cuộc sống và mức độ thụ hưởng của người dân. Đại Phước đang có những điều kiện thuận lợi để chuyển mình, khi nhiều công trình hạ tầng quan trọng từng bước được hiện thực hóa. Song, cơ hội phát triển chỉ có thể chuyển thành động lực tăng trưởng bền vững khi quy hoạch được triển khai đồng bộ, nguồn lực đất đai được sử dụng hiệu quả, các dự án có tiến độ thực chất và quyền lợi người dân được bảo đảm.

Theo Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phước Nguyễn Thế Phong, cùng với thúc đẩy quy hoạch và thu hút đầu tư, địa phương đang tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Việc khai thác nguồn lực từ đất cũng được thực hiện đúng quy định, gắn với đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị để tránh tình trạng sử dụng đất thiếu hiệu quả hoặc phát triển tự phát. Đây là yêu cầu cần thiết khi hàng loạt dự án giao thông, đô thị đang được triển khai, làm tăng khả năng kết nối và tiềm năng sử dụng đất tại địa phương.