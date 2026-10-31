Đại Phúc tổ chức thi 'Bàn tay vàng chế biến chè'

Không gian tổ chức Hội thi.

Hội thi là dịp tôn vinh những người thợ chế biến chè có kinh nghiệm, tay nghề khéo léo và tâm huyết với nghề. Đây cũng là sân chơi để các đội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện kỹ thuật và sự sáng tạo trong từng công đoạn chế biến chè.

Lãnh đạo xã Đại Phúc động viêc các đội thi.

Thông qua Hội thi, xã Đại Phúc hướng tới gìn giữ, phát huy tinh hoa nghề chè truyền thống; khuyến khích đổi mới kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá thương hiệu chè địa phương.

Hiện nay, xã Đại Phúc có hơn 1.260ha chè, là một trong những địa phương có diện tích chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Nâng cao giá trị cây chè được Đảng bộ, chính quyền xã xác định là một trong 3 nhiệm vụ đột phá nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hội thi thu hút 12 đội tham gia.

Hội thi góp phần lan tỏa tình yêu nghề chè, quảng bá hình ảnh quê hương Đại Phúc đến du khách trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.