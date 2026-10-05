Đại Phúc mở rộng dư địa thu hút đầu tư bất động sản

Dự án Flamingo Majestic Island Resort đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Hai không gian phát triển

Hồ Núi Cốc được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, tạo động lực cho các ngành dịch vụ, thương mại và kinh tế trải nghiệm.

Dự án Flamingo Majestic Island Resort đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Tổ hợp dự án sân golf Tân Thái cũng đang được triển khai, với quy mô sân golf 27 hố, giai đoạn đầu 18 hố, cùng hệ thống dịch vụ phụ trợ và khu nghỉ dưỡng.

Theo ông Đặng Ngọc Tiến, Trưởng Ban Quản lý Dự án Khu thể thao sân golf Tân Thái, quá trình triển khai dự án đang được tập trung thực hiện theo kế hoạch, hướng tới hình thành tổ hợp thể thao, nghỉ dưỡng và dịch vụ tại khu vực hồ Núi Cốc.

Ở phía còn lại, khu vực Hùng Sơn cũ, nay là trung tâm hành chính của xã Đại Phúc, có lợi thế về dân cư, hệ thống dịch vụ và hạ tầng xã hội được hình thành từ trước. Đây cũng là khu vực có hoạt động giao thương sôi động, tạo nền tảng cho phát triển đô thị và các loại hình bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực cũng như kinh doanh.

Sự kết nối giữa không gian du lịch hồ Núi Cốc và trung tâm Hùng Sơn được kỳ vọng tạo nên cấu trúc phát triển bổ trợ, trong đó du lịch, dịch vụ và đô thị cùng tạo động lực cho nhau.

Đồng hành để đón dòng vốn vào các dự án đô thị

Một trong những dự án đang được triển khai là Khu đô thị Hoàng Gia do Công ty Cổ phần Nacico Xuân Hạnh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 9,5ha, tổng mức đầu tư hơn 230 tỷ đồng, được quy hoạch khoảng 160 sản phẩm gồm đất nền biệt thự, liền kề và shophouse.

Ông Đỗ Quang Khải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nacico, cho biết: “Dự án được tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ hạ tầng. Chúng tôi đặt mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, từng bước hoàn thiện không gian đô thị, tạo môi trường sống thuận tiện cho người dân”.

Khu đô thị Hoàng Gia, xã Đại Phúc đang dần hiện hữu

Việc các dự án đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ được triển khai đồng thời đang mở rộng không gian phát triển bất động sản tại Đại Phúc. Các dự án không chỉ tạo thêm nguồn cung nhà ở mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, bổ sung tiện ích thương mại, dịch vụ và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Theo ông Đặng Cương Quyết, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, thu hút đầu tư vào hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư và khu nghỉ dưỡng cao cấp là một trong những định hướng của địa phương. Chính quyền xã sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Việc triển khai các dự án bất động sản không chỉ tạo thêm sản phẩm nhà ở, nghỉ dưỡng và thương mại mà còn đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và không gian sống. Đây là những yếu tố quan trọng để Đại Phúc khai thác hiệu quả dư địa phát triển, từng bước hình thành cực đô thị gắn với du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.