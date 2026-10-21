Đại Phúc đồng lòng mở rộng những tuyến đường

Ông Tạ Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Hàm Rồng (ngoài cùng bên phải) trao đổi về việc làm đường ở Hàm Rồng.

Tại thôn Hàm Rồng, công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Khu tái định cư Hùng Sơn 3 đang được triển khai. Tuyến đường dài hơn 1km, có tổng mức đầu tư 9,15 tỷ đồng, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 6,5m, cùng hệ thống thoát nước đồng bộ. Công trình khởi công ngày 31/12/2025, dự kiến hoàn thành ngày 19/12/2026.

Dù vậy, hạ tầng giao thông ở Hàm Rồng vẫn còn những hạn chế, nhiều đoạn đường xuống cấp, mặt đường hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Từ nhu cầu thực tế, người dân Hàm Rồng đã đề xuất mở rộng, nâng cấp 4 tuyến đường nhánh với tổng chiều dài khoảng 600m, mặt đường rộng 5m. Theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã hỗ trợ xi măng, vật liệu xây dựng, đồng thời hướng dẫn các xóm tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Tạ Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Hàm Rồng, cho biết: Thôn có gần 1.600 nhân khẩu, sau khi thống nhất mức đóng góp lập quỹ đối ứng làm đường, 100% người dân đã hoàn thành việc nộp tiền chỉ sau 48 giờ phát động. Sự hưởng ứng nhanh chóng thể hiện sự đồng thuận của người dân và mong muốn sớm cải thiện điều kiện giao thông trong thôn. Không chỉ đóng góp kinh phí, người dân còn tự nguyện hiến đất để mở rộng đường.

Theo ông Tâm, 37 hộ dân trong xóm đã đồng thuận hiến hơn 7.200m2 đất phục vụ các công trình giao thông. Sự gương mẫu của đảng viên cùng những gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp đã tạo sức lan tỏa, khuyến khích cộng đồng chung tay vì lợi ích chung.

Quang cảnh xóm Đồng Cả và Giáo xứ Đại Từ, xã Đại Phúc.

Tại thôn Đồng Cả, tuyến đường mang tên cố Linh mục Phêrô Phạm Bá Trực, dài khoảng 740m, được khởi công ngày 5/10/2026, với tổng mức đầu tư 14,7 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường, đồng thời kết nối vùng sản xuất rau chuyên canh với thị trường.

Để triển khai công trình, gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất liên quan khoảng 1.360m2. Trong đó, 76 hộ có tài sản trên đất, giá trị tài sản bị ảnh hưởng ước khoảng 1,5 tỷ đồng.

Từ Hàm Rồng đến Đồng Cả, sự đồng thuận được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: người dân nhanh chóng đóng góp kinh phí, tự nguyện hiến đất, lùi hàng rào để dành không gian cho đường giao thông.

Mỗi thôn có điều kiện và cách vận động riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là cải thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Hải Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, cho biết: Địa phương có 26 thôn. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông đang nhận được sự hưởng ứng của người dân, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Khi quyền lợi cộng đồng được đặt trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của từng gia đình, chủ trương dễ đi vào cuộc sống, tạo sức mạnh để địa phương tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng.

Triển khai chủ trương “Đại Phúc đồng lòng - đường xanh 7,5m”, mỗi tuyến đường được mở rộng không chỉ giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn mà còn tăng cường kết nối khu dân cư với vùng sản xuất và các công trình phục vụ đời sống.

Từ sự chung sức của Nhà nước và nhân dân, những con đường mới đang dần hình thành, tạo diện mạo khang trang cho xóm làng, góp phần xây dựng nền tảng để Đại Phúc thực hiện mục tiêu trở thành phường trước năm 2030.