Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên: Đẩy mạnh ứng dụng AI, thúc đẩy chuyển đổi truyền thông thông minh

Quang cảnh bên ngoài Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên

Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên, các học viên đã được tìm hiểu về mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất nội dung và những ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là quá trình chuyển đổi số và phát triển truyền thông thông minh.

Chia sẻ về định hướng ứng dụng AI trong hoạt động truyền hình, đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên cho biết, AI không chỉ là công nghệ dành riêng cho bộ phận kỹ thuật mà còn được xác định là công cụ cần được phổ cập, khai thác trong toàn bộ hoạt động của đài.

Theo đó, đơn vị khuyến khích sự tham gia của tất cả cán bộ, nhân viên, từ phóng viên, biên tập viên đến đội ngũ kỹ thuật, cùng chủ động tiếp cận và thử nghiệm các ứng dụng AI tạo sinh.

Các học viên tham gia trải nghiệm thực tế tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên

Đối với việc ứng dụng AI vào di sản văn hóa, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và di sản văn hóa đang mở ra những hướng đi đột phá cho công tác bảo tồn, trưng bày và quảng bá truyền thống. Không còn dừng lại ở các phương pháp lưu trữ truyền thống, công nghệ số hóa tiên tiến đang làm hồi sinh những giá trị cổ xưa, đưa di sản đến gần hơn với công chúng hiện đại.

Theo đại diện của Đài, việc ứng dụng AI trong số hóa và tái hiện di sản văn hóa giờ đây không chỉ góp phần bảo tồn các hiện vật mà còn mở ra phương thức mới trong kể chuyện và quảng bá văn hóa. Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên đã triển khai thúc đẩy chuyển hóa dữ liệu di sản thành các sản phẩm truyền thông số có sức hấp dẫn, giúp công chúng trong nước và quốc tế tiếp cận sâu hơn với văn hóa Trung Quốc.

AI được ứng dụng trong số hoá và tái hiện di sản văn hoá

Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số của Đài là việc xây dựng trung tâm dữ liệu người dùng, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất và phân phối nội dung dựa trên dữ liệu lớn.

Thông qua việc thu thập, tích hợp và phân tích hành vi người dùng trên các nền tảng, hệ thống có khả năng nhận diện nhu cầu và xu hướng tiếp nhận thông tin, từ đó hỗ trợ cá nhân hóa nội dung và tối ưu hóa hoạt động truyền thông.

Cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình cung cấp nội dung đại trà sang mô hình truyền thông lấy người dùng làm trung tâm, trong đó dữ liệu không chỉ phục vụ đo lường lượng khán giả mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để đổi mới nội dung, mở rộng công chúng và phát triển kinh tế truyền thông.

Mô hình người dẫn chương trình ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Cũng trong chuyến tham quan tại Đài, các học viên đã trực tiếp trải nghiệm mô hình người dẫn chương trình ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là phương thức sản xuất chương trình mới, sử dụng nhân vật ảo thay thế người dẫn chương trình truyền thống trong một số định dạng nội dung. Điểm đáng chú ý của mô hình là việc khai thác hình tượng gấu trúc Beibei, biểu tượng văn hóa đặc trưng của Tứ Xuyên để tạo dấu ấn riêng, đồng thời kết hợp công nghệ AI với yếu tố văn hóa bản địa.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt nội dung, các nhân vật ảo còn có tiềm năng phát triển thành tài sản nội dung số, được khai thác và phân phối trên nhiều nền tảng truyền thông khác nhau. Mô hình này mở ra hướng tiếp cận mới trong sản xuất nội dung đa phương tiện, góp phần đa dạng hóa hình thức thể hiện và nâng cao khả năng tiếp cận khán giả.

Từ người dẫn chương trình ảo Beibei có thể đặt ra một vấn đề rộng hơn: AI đang thay đổi cách sản xuất chương trình truyền hình, đồng thời mở ra phương thức mới để xây dựng thương hiệu truyền thông và kể câu chuyện văn hóa bằng công nghệ.