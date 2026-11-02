Dải phân cách trên đại lộ gần 2.000 tỷ đồng ở Ninh Bình thành ruộng dứa xanh tốt

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đại lộ Hoa Lư (tên cũ là dự án đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình, giai đoạn I) hiện đã thi công cơ bản hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Phía nhà thầu thi công đang hoàn thiện một số hạng mục phụ trợ cuối cùng để chủ đầu tư tiến hành bàn giao công trình cho đơn vị quản lý.

Tuy nhiên, trong thời gian chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình đang thực hiện các thủ tục bàn giao, trên tuyến đại lộ trị giá gần 2.000 tỷ đồng này lại xuất hiện tình trạng người dân tự ý cày xới, san gạt đất để canh tác ngay trong phạm vi dải phân cách giữa và khu vực hai bên đường.

Cụ thể, tại đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Phú Long và xã Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), người dân đã thực hiện việc san gạt mặt bằng để trồng dứa. Trên đoạn đường này, toàn bộ phần dải phân cách giữa đã bị biến thành ruộng dứa, hiện cây trồng đang phát triển xanh tốt và chuẩn bị ra quả để cho thu hoạch.

Không dừng lại ở đó, người dân còn mở rộng việc san gạt, cày xới mặt bằng để trồng thêm cây giống ở khu vực hành lang hai bên của tuyến đường.

Cây dứa được trồng ngay tại dải phân cách giữa của tuyến đường 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Thái Bá (Dân Trí)

Ông Đặng Hữu Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình khẳng định, phần diện tích người dân đang trồng dứa thuộc phạm vi đất của công trình giao thông, đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và chi trả đền bù.

Do đó, việc người dân tự ý quay lại sử dụng phần diện tích đất đã bàn giao để canh tác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là không đúng quy định.

Theo ông Trường, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo nhà thầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt việc trồng dứa và không tiếp tục khai thác phần diện tích đất này.

Hiện tại, chủ đầu tư cùng nhà thầu đang nghiên cứu phương án trồng cây xanh, các loại hoa phù hợp và bố trí nhân lực chuyên môn chăm sóc nhằm bảo đảm mỹ quan cũng như các yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Lý giải về việc không khuyến khích người dân canh tác tại khu vực trên, ông Trường cho rằng hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong quá trình người dân đi lại chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển nông sản, đồng thời có thể làm thay đổi hiện trạng và gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu công trình.

Dù vậy, việc yêu cầu người dân chấm dứt hoạt động canh tác cũng đặt ra bài toán về trách nhiệm quản lý và duy tu của phía chủ đầu tư lẫn nhà thầu, bởi nếu không sớm triển khai phương án chăm sóc phù hợp thì tình trạng cỏ dại mọc um tùm gây ảnh hưởng đến cảnh quan và che khuất tầm nhìn như trước đây hoàn toàn có thể tái diễn.