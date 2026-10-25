Đại Nhân sư Giza: Bí mật hàng chục triệu năm ẩn trong lớp đá cổ

Phát hiện mới về một loài cá sấu tuyệt chủng trong lớp đá vôi có tuổi khoảng 45 triệu năm tại Ai Cập đang mở ra góc nhìn thú vị về công trình nổi tiếng này: trước khi được con người đục đẽo thành tượng khổng lồ, những lớp đá ở Giza đã lưu giữ dấu tích của một thế giới cổ đại hoàn toàn khác.

Biểu tượng nghìn năm và câu chuyện của lớp đá 45 triệu năm tuổi

Nằm trên cao nguyên Giza, gần thủ đô Cairo, Đại Nhân sư là một trong những công trình nổi tiếng nhất của Ai Cập, đồng thời là biểu tượng gắn liền với những bí ẩn của nền văn minh bên bờ sông Nile. Với thân sư tử và đầu người, pho tượng đá khổng lồ từ lâu đã khơi gợi trí tò mò về mục đích xây dựng, ý nghĩa biểu tượng và những câu hỏi chưa có lời giải hoàn toàn thỏa đáng xoay quanh lịch sử của nó.

Đại Nhân sư Giza với đầu người và thân sư tử là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Pho tượng được tạc trực tiếp từ nền đá vôi tự nhiên trên cao nguyên Giza. Ảnh: Internet

Được cho là xây dựng vào khoảng năm 2.500 trước Công nguyên, dưới triều đại pharaoh Khafre, Đại Nhân sư có chiều dài khoảng 73m và cao khoảng 20m. Công trình được tạc trực tiếp từ nền đá vôi tự nhiên trên cao nguyên Giza, thay vì được ghép hoàn toàn từ những khối đá vận chuyển đến từ nơi khác. Đây cũng là một trong những đặc điểm khiến pho tượng trở thành đối tượng nghiên cứu đặc biệt của giới khảo cổ, địa chất và lịch sử nghệ thuật.

Trong hàng nghìn năm, Nhân sư đã trải qua những biến đổi do gió, cát và các tác động của môi trường. Chiếc mũi nổi tiếng bị mất của tượng trở thành một trong những chi tiết thường được nhắc đến khi nói về những bí ẩn của công trình. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mang dấu ấn thời gian ấy còn có một câu chuyện dài hơn rất nhiều, bắt đầu từ hàng chục triệu năm trước khi con người xuất hiện.

Lớp đá vôi tạo nên Đại Nhân sư thuộc hệ tầng địa chất Mokattam, có nguồn gốc từ những trầm tích hình thành trong môi trường biển cổ đại. Qua hàng triệu năm, các trầm tích tích tụ, nén chặt và biến đổi thành đá, lưu giữ dấu vết của những sinh vật từng sống trong vùng biển bao phủ khu vực ngày nay là Ai Cập.

Đại Nhân sư nằm trong quần thể di tích Giza, nơi những công trình kiến trúc đồ sộ phản ánh trình độ xây dựng và đời sống tinh thần của người Ai Cập cổ đại

Chính đặc điểm địa chất này khiến những lớp đá ở Giza không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử kiến trúc mà còn chứa đựng giá trị khoa học. Trong khi Đại Nhân sư phản ánh trình độ tổ chức lao động, kỹ thuật chế tác và thế giới quan của người Ai Cập cổ đại, những lớp đá làm nên công trình lại lưu giữ một hồ sơ tự nhiên có niên đại cổ hơn lịch sử loài người rất nhiều.

Mối liên hệ ấy vừa được nhắc đến khi các nhà khoa học xác định một loài cá sấu tuyệt chủng mới từ mẫu hóa thạch được phát hiện tại hệ tầng Mokattam. Loài vật có niên đại khoảng 45 triệu năm này được đặt tên là Herugavialis cairensis. Đáng chú ý, phần chóp mõm của hóa thạch cũng bị mất, tạo nên sự trùng hợp thú vị với chiếc mũi khuyết của Đại Nhân sư.

Dù câu chuyện về hóa thạch thu hút sự chú ý, ý nghĩa rộng hơn của phát hiện nằm ở mối liên hệ giữa di sản văn hóa và lịch sử địa chất. Một công trình do con người tạo ra cách đây khoảng 4.500 năm lại được tạc từ vật liệu có lịch sử kéo dài hàng chục triệu năm. Trước khi trở thành một biểu tượng của quyền lực và tín ngưỡng Ai Cập cổ đại, nền đá ấy đã trải qua những biến đổi khổng lồ của hành tinh.

Chiếc mũi bị mất và sự trùng hợp khiến giới khoa học chú ý

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học xem xét lại một hộp sọ hóa thạch được khai quật từ thập niên 1920. Mẫu vật từng được xếp vào chi Tomistoma, nhóm cá sấu có mõm dài, nhưng những phân tích hiện đại cho thấy nó sở hữu các đặc điểm khác biệt đủ để được xác định là một chi và loài mới.

Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Paul Burke, nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thụy Điển ở Stockholm, dẫn đầu đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CT), kết hợp đo đạc và so sánh với các mẫu cá sấu hóa thạch cũng như những loài còn sống. Nhờ đó, họ có thể quan sát cấu trúc hộp sọ chi tiết hơn, nhận diện những đặc điểm mà các phương pháp nghiên cứu trước đây chưa làm rõ.

Gương mặt Đại Nhân sư mang dấu vết phong hóa qua nhiều thế kỷ. Chiếc mũi bị mất là một trong những đặc điểm thường được nhắc đến khi nói về những bí ẩn lịch sử của công trình

Tên gọi Herugavialis cairensis gợi nhắc đến thần Heru, thường được biết đến với tên Horus trong thần thoại Ai Cập, đồng thời liên hệ với khu vực Cairo, nơi có cao nguyên Giza. Theo Giáo sư Philip Mannion, thuộc Đại học London, đồng tác giả nghiên cứu, sự trùng hợp giữa phần mõm bị khuyết của hóa thạch và chiếc mũi nổi tiếng bị mất của Đại Nhân sư đã góp phần gợi cảm hứng cho việc đặt tên.

Dĩ nhiên, đây là sự liên tưởng mang tính biểu tượng, không phải bằng chứng cho thấy người Ai Cập cổ đại từng biết đến loài cá sấu này hay lấy nó làm hình mẫu để xây dựng Nhân sư. Hai câu chuyện thuộc về những thời đại cách nhau hàng chục triệu năm: một bên là lịch sử tiến hóa của động vật, bên kia là lịch sử sáng tạo nghệ thuật và kiến trúc của con người.

Sự trùng hợp còn dẫn đến một câu hỏi thú vị: liệu những khối đá tạo nên Đại Nhân sư có thể chứa hóa thạch của các sinh vật cổ đại hay không?

Tiến sĩ Paul Burke cho rằng khả năng ấy không thể bị loại trừ. Công trình được tạc từ chính những lớp đá nơi hóa thạch Herugavialis được tìm thấy. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh bằng một lời nhận xét hài hước rằng không ai nên phá hủy pho tượng để kiểm tra giả thuyết này.

Điều quan trọng là giới nghiên cứu chưa phát hiện hóa thạch Herugavialis bên trong thân Đại Nhân sư. Việc hóa thạch xuất hiện trong cùng hệ tầng địa chất chỉ cho thấy lớp đá vôi ở khu vực này có thể bảo tồn dấu tích của sự sống cổ đại, chứ chưa chứng minh rằng hóa thạch cụ thể ấy nằm trong công trình.

Hộp sọ hóa thạch của Herugavialis cairensis, loài cá sấu tuyệt chủng có niên đại khoảng 45 triệu năm, được xác định lại từ mẫu vật khai quật từ thập niên 1920

Với một di tích có giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt như Đại Nhân sư, mọi giả thuyết đều cần được phân biệt rõ với những kết luận đã được xác nhận. Chính sự thận trọng ấy giúp câu chuyện khoa học trở nên hấp dẫn mà không làm lu mờ những giá trị thực sự của di sản.

Chiếc mũi bị mất của Nhân sư vốn đã trở thành một phần trong hình ảnh quen thuộc của công trình. Nhiều câu chuyện dân gian và giả thuyết về nguyên nhân hư hại từng được lưu truyền, nhưng không phải tất cả đều có căn cứ lịch sử đáng tin cậy. Sự tương đồng với hộp sọ cá sấu cổ đại vì thế nên được xem là một chi tiết thú vị trong nghiên cứu, thay vì cơ sở để suy diễn về mối liên hệ trực tiếp giữa hai hiện tượng.

Dẫu vậy, phát hiện này vẫn đem lại một cách nhìn mới về di tích. Đá không đơn thuần là vật liệu để người xưa tạo hình mà còn là nơi lưu giữ dấu vết của môi trường tự nhiên từng tồn tại trước khi nền văn minh Ai Cập ra đời.

Nhân sư – tác phẩm nghệ thuật được tạc từ một "cuốn sách đá" của Trái đất

Sức hấp dẫn của Đại Nhân sư không chỉ đến từ kích thước đồ sộ hay những câu hỏi xoay quanh mục đích xây dựng. Công trình còn cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa con người với cảnh quan tự nhiên: người Ai Cập cổ đại đã nhận diện, khai thác và biến đổi một phần cao nguyên đá thành tác phẩm mang ý nghĩa văn hóa, tôn giáo và chính trị.

Khác với những bức tượng được chế tác từ vật liệu đưa đến công trường, Nhân sư được đục trực tiếp từ nền đá vôi. Hình dáng của công trình vì thế gắn chặt với cấu trúc địa chất tại chỗ. Các lớp đá có độ cứng và khả năng chống chịu khác nhau cũng ảnh hưởng đến quá trình phong hóa, tình trạng bảo tồn và những thách thức trong việc gìn giữ di tích qua nhiều thế kỷ.

Góc nhìn nghiêng cho thấy rõ thân sư tử kéo dài của Đại Nhân sư, đồng thời làm nổi bật đặc điểm tạo tác trực tiếp từ nền đá tự nhiên của công trình

Từ góc nhìn văn hóa, điều này khiến Đại Nhân sư trở thành một ví dụ nổi bật về sự giao thoa giữa sáng tạo của con người và điều kiện tự nhiên. Người thợ Ai Cập cổ đại đã tạo nên hình tượng sư tử mang đầu người từ vật liệu có sẵn, biến một phần cảnh quan địa chất thành biểu tượng tồn tại vượt xa tuổi thọ của nhiều triều đại.

Trong khi đó, từ góc nhìn khoa học, những lớp đá ấy giống như một kho lưu trữ tự nhiên. Khoảng 45 triệu năm trước, trong thế Eocene, miền Bắc Ai Cập có điều kiện môi trường khác xa hiện nay. Những vùng biển nông và hệ sinh thái phong phú từng hiện diện tại khu vực, nơi nhiều loài cá và động vật biển sinh sống. Hóa thạch Herugavialis là một dấu vết của thế giới đã biến mất ấy.

Trong hàng chục triệu năm, những thay đổi về khí hậu, mực nước biển và địa hình đã làm biến đổi môi trường sống. Trầm tích tích tụ dưới biển dần trở thành đá vôi; về sau, khi môi trường và cảnh quan thay đổi, những lớp đá ấy được phơi lộ, tạo nên nền địa chất mà con người có thể khai thác. Hàng triệu năm tiếp theo, một phần nền đá đó trở thành vật liệu cho công trình Nhân sư.

Đối với Đại Nhân sư, ý nghĩa của phát hiện không nằm ở khả năng tìm thấy một hóa thạch cụ thể bên trong tượng, mà ở cách nó mở rộng câu chuyện về di sản. Pho tượng không chỉ là thành tựu của nền văn minh Ai Cập cổ đại; nó còn gắn với một lịch sử tự nhiên lâu đời, được lưu giữ trong chính lớp đá mà con người đã biến thành nghệ thuật.

Những lớp đá vôi tại cao nguyên Giza lưu giữ dấu ấn của quá trình hình thành địa chất kéo dài hàng triệu năm. Đây là nền tảng tự nhiên để người Ai Cập cổ đại tạo tác Đại Nhân sư

Nhìn từ góc độ ấy, Đại Nhân sư có thể được hình dung như một "cuốn sách đá" với nhiều lớp câu chuyện. Những đường nét do con người tạo ra kể về niềm tin, quyền lực và kỹ thuật của một nền văn minh cổ đại. Còn chất liệu cấu thành công trình lại mang theo dấu tích của biển cả và sự sống từ hàng chục triệu năm trước.

Sự giao thoa giữa hai dòng lịch sử ấy là điều khiến Đại Nhân sư tiếp tục hấp dẫn giới nghiên cứu và công chúng trên khắp thế giới. Những bí ẩn về công trình vẫn còn đó, nhưng mỗi phát hiện mới về địa chất, khảo cổ hay lịch sử tự nhiên đều giúp chúng ta hiểu rõ hơn bối cảnh rộng lớn đã làm nên một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nhân loại.