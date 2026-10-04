Đại nhạc hội Viettel Y-Fest 2026: Hàng nghìn khán giả bùng nổ cùng 'Beat of Life'

Các đồng chí lãnh đạo cổ vũ đêm đại nhạc hội.

Ngay từ đầu giờ tối, đông đảo khán giả đã tập trung tại Quảng trường Nhân dân tỉnh để tham gia đêm đại nhạc hội. Mở đầu chương trình là phần trình diễn của DJ và tiết mục nhảy với sự tham gia của 30 dancer. Các vũ công kết hợp vũ đạo hiện đại với những động tác mang màu sắc văn hóa vùng cao, tạo không khí trẻ trung ngay từ những phút đầu của đêm nhạc.

Màn nhảy sôi động của rapper Double2T.

Sự xuất hiện của rapper Double2T xuất hiện với 3 ca khúc “Người miền núi chất”, “Xập xình xập xình” và “À Lôi”. Những giai điệu trẻ trung, tiết tấu sôi động cùng phong cách biểu diễn của nam rapper nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Tiếp đó, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc mang đến những tiết mục giàu cảm xúc. Điểm nhấn của chương trình là màn mashup giữa Lâm Bảo Ngọc và ca sĩ Anh Tú, với sự tham gia của 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong trang phục các dân tộc của Lai Châu. Sự kết hợp giữa âm nhạc và trình diễn trang phục góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc của tỉnh tới khán giả.

Ca sĩ Anh Tú bùng nổ các tiết mục trên sân khấu.

Các tiết mục của Anh Tú và Phương Ly tiếp tục mang đến nhiều màu sắc âm nhạc, từ những giai điệu giàu cảm xúc đến các ca khúc có tiết tấu sôi động, nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Được đông đảo khán giả chờ đợi, Hòa Minzy xuất hiện với các ca khúc “Bắc Bling”, “Thị Mầu”, “Chiếc khăn Piêu”. Phần trình diễn kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tạo không khí sôi nổi tại Quảng trường Nhân dân tỉnh.

Ca sĩ Hòa Minzy với trang phục biểu diễn giàu bản sắc văn hóa Tây Bắc.

Cùng với các tiết mục nghệ thuật, hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu hiện đại góp phần tạo nên không gian biểu diễn ấn tượng. Khán giả cùng hòa theo âm nhạc, cổ vũ các nghệ sĩ, tạo nên bầu không khí sôi nổi trong suốt chương trình.

Đêm đại nhạc hội khép lại với phần trình diễn DJ. Viettel Y-Fest 2026 mang đến cho người dân, du khách và khán giả trẻ một đêm âm nhạc sôi động, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và tạo thêm điểm nhấn cho các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại đêm nhạc hội: