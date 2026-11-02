Đại nhạc hội 'Nối vòng tay lớn' tại Thái Nguyên khơi dậy tự hào mạch nguồn miền đất cách mạng

Hơn 30 nghìn khán giả cùng hội tụ tại Sân vận động Thái Nguyên, hòa chung niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Ảnh TNGOV

Chương trình không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn mà còn là sự kiện văn hóa, chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trên mảnh đất Việt Bắc giàu truyền thống cách mạng.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1 và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự chương trình. Ảnh TNGOV

Ngay từ những thời khắc mở màn, không gian Sân vận động Thái Nguyên đã thực sự bùng nổ với sự hiện diện của khoảng 30.000 khán giả. Không chỉ vậy, hàng nghìn người dân còn tập trung tại Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân) và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn) để theo dõi chương trình qua các màn hình LED lớn.

Điểm đặc biệt của đêm diễn là sự kết hợp giữa nghệ thuật chính luận, âm nhạc đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại. Hệ thống màn hình LED, công nghệ 3D Mapping, laser, ánh sáng sân khấu cùng hiệu ứng pháo hoa đã tạo nên không gian biểu diễn hoành tráng, đưa người xem đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tự hào về lịch sử dân tộc đến niềm tin và khát vọng phát triển đất nước hôm nay.

Từ mạch nguồn cách mạng đến khát vọng tương lai

Được xây dựng thành ba chương nghệ thuật gồm: "Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ", "Chung một đất nước - Chung một niềm tin" và "Chung một khát vọng - Chung một tương lai", chương trình tái hiện hành trình lịch sử dựng nước, giữ nước, đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam.

Chương trình tái hiện hành trình lịch sử dựng nước, giữ nước, đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam. Ảnh TNGOV

Nếu chương đầu đưa khán giả trở về với cội nguồn văn hóa, truyền thống yêu nước và những trang sử hào hùng, thì chương thứ hai khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó trong lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương cuối mở ra không gian nghệ thuật hiện đại, trẻ trung, thể hiện niềm tin, khát vọng vươn lên của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Một trong những khoảnh khắc giàu ý nghĩa và xúc động nhất của đêm diễn là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng, được lấy từ An toàn khu (ATK) Định Hóa, thắp sáng đài lửa tại Sân vận động Thái Nguyên.

Ngọn lửa từ căn cứ địa cách mạng Việt Bắc được đưa về giữa không gian đại nhạc hội hôm nay mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đó không chỉ là sự tiếp nối giữa các thế hệ mà còn là lời nhắc nhớ về một thời kỳ lịch sử đặc biệt, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đặt cơ quan đầu não tại ATK Định Hóa, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Trên mảnh đất từng chở che, nuôi dưỡng cách mạng, ngọn lửa truyền thống được thắp lên như một thông điệp về sự tiếp nối của lòng yêu nước, niềm tin và sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Khi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối triệu trái tim

Sức hấp dẫn của chương trình còn đến từ sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi, thuộc nhiều thế hệ và dòng nhạc khác nhau. Những giọng ca giàu nội lực như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng cùng Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Bảo Trâm Idol... đã mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu.

Sự kết hợp giữa dàn nhạc Symphony dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, Nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng cùng các nghệ sĩ, diễn viên trong những màn trình diễn tập thể đã tạo nên sắc thái phong phú cho chương trình. Âm hưởng giao hưởng, những giai điệu cách mạng hào hùng và âm nhạc đương đại được kết nối trong một mạch nội dung thống nhất, giúp thông điệp của chương trình đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sân vận động Thái Nguyên ngập tràn sắc đỏ. Ảnh TNGOV

Đáng chú ý, "Nối vòng tay lớn" không chỉ là tên gọi chủ đề mà còn là tinh thần xuyên suốt của đêm diễn. Âm nhạc trở thành ngôn ngữ kết nối những người có độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền và hoàn cảnh khác nhau, cùng hướng về cội nguồn, cùng chia sẻ niềm tự hào và trách nhiệm đối với đất nước.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, đồng thời được tiếp sóng trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, tạo điều kiện để đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh cùng theo dõi.

Khép lại đêm hội là màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách. Từ sân vận động đến các điểm tiếp sóng ngoài trời, không khí hưởng ứng đã góp phần tạo nên một ngày hội văn hóa cộng đồng rộng lớn.

Dấu ấn văn hóa trong chuỗi sự kiện lớn của Thái Nguyên

Việc lựa chọn Thái Nguyên tổ chức Concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam 2026" mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là vùng đất thuộc căn cứ địa Việt Bắc, gắn liền với những dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam. Truyền thống lịch sử ấy tạo nên chiều sâu và bản sắc riêng cho chủ đề "Nối vòng tay lớn".

Chương trình đồng thời hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Concert "Nối vòng tay lớn" đã tạo nên một điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa trên vùng đất Thái Nguyên. Ảnh TNGOV

Trong bối cảnh Thái Nguyên đang mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh hội nhập và khẳng định vị thế của một trung tâm kinh tế, văn hóa vùng trung du và miền núi phía Bắc, sự kiện còn cho thấy khả năng tổ chức những chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn tại địa phương. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các hoạt động công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ.

Từ ngọn lửa cách mạng ATK Định Hóa đến ánh sáng sân khấu hiện đại, từ những giai điệu đi cùng năm tháng đến nhịp điệu trẻ trung của hôm nay, Concert "Nối vòng tay lớn" đã tạo nên một điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa. Trên mảnh đất Việt Bắc lịch sử, tinh thần đoàn kết một lần nữa được khơi dậy, kết nối quá khứ với hiện tại và gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước.