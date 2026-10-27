Đại nhạc hội BigBang tạo hiệu ứng tích cực với du lịch Thủ đô

Theo kết quả tổ chức chương trình được công bố, đây là một trong những sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026, góp phần khẳng định sức hút của Hà Nội đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật tầm cỡ quốc tế.

Du lịch, dịch vụ hưởng lợi từ sức hút của đại nhạc hội

Sự kiện nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng và truyền thông trong nước, quốc tế, với khoảng 200 tin, bài được các cơ quan báo chí trong nước đăng tải. Sức hút của chương trình cũng góp phần gia tăng nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống và mua sắm của du khách đến Hà Nội.

Chỉ tính riêng hai ngày 23 và 24/10, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần.

Nhóm nhạc BigBang. Ảnh: Lotte

Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt từ 75% đến 100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp diễn ra sự kiện được ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy tiềm năng kết nối giữa các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế với hoạt động du lịch và dịch vụ. Không chỉ tạo thêm lựa chọn giải trí cho công chúng, các đại nhạc hội còn có thể trở thành động lực thu hút khách, kích thích chi tiêu và gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Thông qua sự kiện, hình ảnh Hà Nội được quảng bá rộng rãi hơn trên các kênh truyền thông, góp phần giới thiệu Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện văn hóa, nghệ thuật, nâng cao chất lượng trải nghiệm và khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa.

Tăng cường quản lý, hướng tới tổ chức sự kiện quốc tế chuyên nghiệp

Để phục vụ chương trình, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức triển khai các thủ tục liên quan; rà soát điều kiện tổ chức, kiểm tra thực địa và xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Công tác tổ chức cho thấy vai trò của sự chỉ đạo, điều phối liên ngành và sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý địa điểm với đơn vị tổ chức trong việc bảo đảm các điều kiện phục vụ sự kiện đông người.

Theo đánh giá của thành phố, chương trình được tổ chức thành công, an toàn, nhận được sự ghi nhận từ đơn vị tổ chức, nghệ sĩ và truyền thông trong nước, quốc tế. Kết quả này cho thấy Hà Nội có tiềm năng và điều kiện hạ tầng để đăng cai các chương trình biểu diễn quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu về công nghệ sân khấu, âm thanh và an toàn.

Concert BigBang giúp Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Ảnh: YG

Tuy nhiên, việc thu hút hàng chục nghìn khán giả cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, điều phối giao thông, bảo đảm an ninh, y tế và kiểm soát các nguy cơ phát sinh tại sự kiện đông người. Đây là những yếu tố cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để nâng cao chất lượng tổ chức trong thời gian tới.

Thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý và tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế; đồng thời phát huy mối liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Qua đó, Hà Nội hướng tới xây dựng hình ảnh một điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô trên bản đồ các sự kiện quốc tế.