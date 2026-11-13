Đại Nghĩa tiết lộ yêu đơn phương Nhật Kim Anh

Đại Nghĩa và Nhật Kim Anh là hai gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, có nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở những lĩnh vực khác nhau. Nếu Nhật Kim Anh được khán giả nhớ đến qua các vai diễn giàu cảm xúc trong phim truyền hình, Đại Nghĩa lại tạo dấu ấn với khả năng diễn xuất linh hoạt, từ sân khấu kịch đến điện ảnh và truyền hình. Mới đây, cả hai tiếp tục có dịp hợp tác trong Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ, dự án điện ảnh thuộc thể loại huyền bí, tâm lý giật gân của đạo diễn Jack Carry On.

Trong phim, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Hạnh, một người mẹ mang nhiều tổn thương, sống cam chịu và bị cuốn vào những bi kịch gia đình. Đây cũng là lần trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau ba năm kể từ Vong Nhi (2023). Trong khi đó, Đại Nghĩa hóa thân thành chú Hải, người đàn ông sống gần nhà Hạnh và thường xuyên ghé quán cơm của cô để phụ giúp công việc. Nhân vật dành tình cảm đơn phương cho người phụ nữ này, tạo nên một tuyến cảm xúc nhẹ nhàng giữa bầu không khí u ám của bộ phim.

Đại Nghĩa và Nhật Kim Anh tái hợp trong phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ.

Chia sẻ về vai diễn trong hậu trường, Đại Nghĩa cho biết chú Hải là nhân vật dễ thương, có chút tình cảm thầm kín dành cho Hạnh. Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ anh và Nhật Kim Anh vốn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Cả hai từng đóng phim chung cách đây nhiều năm nên khi tái hợp, quá trình tương tác diễn ra khá thoải mái và tự nhiên. Sự gần gũi từ cuộc sống thường ngày cũng giúp hai nghệ sĩ dễ dàng tạo được kết nối giữa các nhân vật.

Với Nhật Kim Anh, vai Hạnh tiếp tục cho thấy nỗ lực lựa chọn những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Trước đó, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua Long thành cầm giả ca, Gieo gió, Tiếng sét trong mưa và Lưới trời. Đặc biệt, vai Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa giúp cô nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ khả năng thể hiện những giằng xé nội tâm. Bên cạnh diễn xuất, Nhật Kim Anh còn hoạt động ca hát và kinh doanh, xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

Cuộc sống riêng của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Bửu Lộc, Nhật Kim Anh tập trung cho công việc và chăm sóc hai con. Dù đối mặt với nhiều thay đổi trong cuộc sống, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời thử sức với những dạng vai có màu sắc mới. Việc trở lại điện ảnh với một nhân vật nhiều bi kịch như Hạnh được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nữ nghệ sĩ.

Trong khi đó, Đại Nghĩa có hành trình nghệ thuật gắn bó lâu năm với sân khấu kịch và truyền hình. Xuất thân từ sân khấu IDECAF, anh được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa trong nhiều dạng vai, đồng thời trở thành MC quen thuộc qua các chương trình giải trí. Năm 2023, nam nghệ sĩ được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật. Ngoài công việc, anh có cuộc sống khá kín tiếng, dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng.

Đại Nghĩa và Nhật Kim Anh có mối quan hệ thân thiết sau nhiều lần hợp tác.

Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ còn có sự tham gia của Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê và Phát La. Phim khai thác câu chuyện về những điều ước và cái giá phải trả khi con người khao khát đổi đời, dự kiến khởi chiếu tại rạp vào ngày 27/11/2026, với các suất chiếu đặc biệt từ ngày 25/11. Sự góp mặt của Đại Nghĩa và Nhật Kim Anh không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho dàn diễn viên mà còn mang đến một câu chuyện tình cảm đời thường, góp phần làm phong phú thêm màu sắc tâm lý của tác phẩm.