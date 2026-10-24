Mới đây, Đại Nghĩa đăng tải hình ảnh tập luyện ở hậu trường kèm dòng trạng thái tiết lộ tình trạng hiện tại sau khi tham gia concert. Nam nghệ sĩ viết: “Sau concert được nghỉ ngơi đúng một ngày, nhưng vẫn chưa hồi phục. Làm như có bao nhiêu sức bung ra hết nên sau đó là cảm giác vỡ vụn.

Hôm nay trở lại với công việc chính, vẫn có mặt ở sân khấu để tập kịch, tập các trận đánh suốt cả ngày, mệt không kém gì lúc vừa nhảy vừa hát và nhào lộn 5 vòng ở concert nha”.

Chia sẻ của Đại Nghĩa cho thấy lịch trình làm việc liên tục của nam nghệ sĩ sau một sự kiện âm nhạc đòi hỏi nhiều sức lực. Dù chưa hồi phục hoàn toàn, anh vẫn trở lại với công việc quen thuộc tại sân khấu kịch. Việc phải tập luyện các phân cảnh hành động trong nhiều giờ cũng khiến quá trình chuẩn bị cho dự án mới trở nên vất vả hơn.

Đại Nghĩa tiết lộ tình trạng hiện tại sau khi tham gia concert.

Hiện tại, Đại Nghĩa đang dành nhiều thời gian cho vở Hùng Khí Triều Trần của Nhà hát Kịch IDECAF. Tác phẩm có tên đầy đủ Hùng Khí Triều Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, với phần tác giả và đạo diễn do Quang Thảo đảm nhận.

Trong vở diễn, Đại Nghĩa vào vai Trần Hưng Đạo, vị danh tướng gắn liền với những chiến công chống quân Nguyên - Mông trong lịch sử Việt Nam. Đây là nhân vật có tầm vóc lớn, đòi hỏi người diễn viên thể hiện được khí chất của một vị tướng, đồng thời truyền tải tinh thần và tư tưởng của nhân vật lịch sử.

Theo thông tin được công bố, dự án quy tụ khoảng 70 diễn viên, chưa kể các nhóm múa và lực lượng phụ họa. Ê-kíp đã dành hơn một năm nghiên cứu tư liệu, tìm hiểu các di tích lịch sử và chuẩn bị phục trang nhằm tái hiện không khí thời Trần trên sân khấu. Với quy mô này, Hùng Khí Triều Trần trở thành một trong những dự án sân khấu lịch sử đáng chú ý của IDECAF trong năm 2026.

Đại Nghĩa đang dành nhiều thời gian cho vở Hùng Khí Triều Trần.

Việc Đại Nghĩa đảm nhận vai Trần Hưng Đạo cũng đánh dấu một thử thách mới trong hành trình diễn xuất của anh. Sau nhiều năm hoạt động ở sân khấu hài, kịch nói, truyền hình và điện ảnh, nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức với nhân vật lịch sử có vị trí đặc biệt trong lòng công chúng.

Bên cạnh sân khấu, Đại Nghĩa còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh rộng. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Cô Dâu Đại Chiến, Cô Dâu Đại Chiến 2, 798Mười, Pháp Sư Mù: Ai Chết Giơ Tay, Em Là Của Em và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Trong đó, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy đạt doanh thu khoảng 121,6 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, trở thành một trong những tác phẩm thương mại nổi bật có sự tham gia của nam nghệ sĩ.

Năm 2025, Đại Nghĩa tiếp tục xuất hiện trong Âm Dương Lộ và Tìm Xác: Ma Không Đầu. Sang năm 2026, anh góp mặt trong Án Mạng Karaoke và Mẹ Mìn, bên cạnh lịch trình tập luyện cho Hùng Khí Triều Trần.

Ở tuổi 48, Đại Nghĩa vẫn duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sau concert, anh tiếp tục trở lại sân khấu với vai diễn Trần Hưng Đạo, đồng thời chuẩn bị cho những dự án điện ảnh mới. Những chia sẻ hậu trường gần đây giúp khán giả có thêm hình dung về lịch trình làm việc của nam nghệ sĩ trong giai đoạn hiện tại.