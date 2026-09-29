Đại Nghĩa tiếc nuối khi Ốc Thanh Vân ngưng hoạt động

Mới đây, NSƯT Đại Nghĩa đăng tải loạt ảnh tham dự lễ cúng Tổ nhân ngày Giỗ Tổ sân khấu tại Sân khấu kịch Hồng Vân. Trong dịp đặc biệt, nam nghệ sĩ dành nhiều lời tri ân cho NSND Hồng Vân cũng như các đồng nghiệp và sân khấu từng gắn bó trong một giai đoạn sự nghiệp.

Đáng chú ý, khi nhắc lại khoảng thời gian cộng tác tại sân khấu, Đại Nghĩa bất ngờ nói về Ốc Thanh Vân. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Thời gian cộng tác ở đây lại là khoảng thời gian mà nhỏ em Thanh Vân ngưng hoạt động, nên anh không có vở nào diễn chung với em luôn đó".

Đại Nghĩa tham dự lễ cúng Tổ tại Sân khấu kịch Hồng Vân. Ảnh: FBNV

Chia sẻ ngắn của Đại Nghĩa cho thấy một sự tiếc nuối khá đặc biệt. Cả hai từng có thời gian dài gắn bó với Sân khấu kịch Hồng Vân, có chung nhiều đồng nghiệp và những mối quan hệ thân thiết trong nghề nhưng lại chưa từng có cơ hội đứng chung sân khấu trong một vở diễn.

Ốc Thanh Vân là một trong những nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với Sân khấu kịch Hồng Vân, thuộc thế hệ học trò đầu tiên của NSND Hồng Vân và từng tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn, trong đó có nhân vật Thủy trong Người Vợ Ma.

Khoảng thời gian hoạt động tại sân khấu giúp Ốc Thanh Vân xây dựng dấu ấn riêng trên sân khấu kịch, đồng thời trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả của Sân khấu kịch Hồng Vân. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của nữ nghệ sĩ có thêm những thay đổi khi cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Việc giảm lịch diễn trong một số giai đoạn khiến Ốc Thanh Vân không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu như trước.

Đại Nghĩa và Ốc Thanh Vân có mối quan hệ thân thiết trong nghề. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Đại Nghĩa cũng từng có khoảng thời gian cộng tác với Sân khấu kịch Hồng Vân. Dù tên tuổi của anh gắn nhiều với Sân khấu IDECAF, nam nghệ sĩ vẫn có mối quan hệ thân thiết với NSND Hồng Vân và các đồng nghiệp tại đây. Từ khoảng năm 2011, Đại Nghĩa có thời gian cộng tác, tham gia hoạt động chuyên môn và giảng dạy lớp diễn viên K8 tại sân khấu. Đây là một giai đoạn đáng nhớ trong hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ.

Đáng tiếc, thời điểm Đại Nghĩa cộng tác tại Sân khấu kịch Hồng Vân lại trùng với giai đoạn Ốc Thanh Vân tạm ngưng hoạt động sân khấu để dành thời gian cho gia đình và những công việc riêng. Vì vậy, dù cùng gắn bó với sân khấu và có mối quan hệ thân thiết với NSND Hồng Vân, hai nghệ sĩ vẫn bỏ lỡ cơ hội đứng chung trong một vở diễn.

Điều này càng đáng chú ý khi cả Đại Nghĩa và Ốc Thanh Vân đều từng là những gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch phía Nam. Cả hai có nhiều năm hoạt động, sở hữu kinh nghiệm diễn xuất và từng làm việc với không ít nghệ sĩ chung thế hệ. Nếu có cơ hội đứng chung sân khấu, sự khác biệt trong màu sắc diễn xuất của hai người có thể tạo nên một màn kết hợp đáng chú ý. Tuy nhiên, đến nay, cơ hội ấy vẫn chưa thực sự xuất hiện.

Khán giả kỳ vọng Đại Nghĩa và Ốc Thanh Vân có dịp tái hợp trong một dự án. Ảnh: FBNV

Ở hiện tại, Ốc Thanh Vân vẫn dành sự quan tâm cho các hoạt động nghệ thuật dù cuộc sống và công việc có nhiều thay đổi. Đại Nghĩa cũng tiếp tục hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ sân khấu, truyền hình đến dẫn chương trình và các dự án nghệ thuật khác.

Đến hiện tại, Đại Nghĩa và Ốc Thanh Vân vẫn chưa có dịp cùng xuất hiện trong một vở diễn. Vì thế, khả năng hai nghệ sĩ có lần đầu kết hợp trong một dự án mới vẫn là điều được khán giả chờ đợi, nhất là khi cả hai đã có nhiều năm gắn bó với sân khấu và sở hữu những dấu ấn riêng trong nghề.