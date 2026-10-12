Đại Nghĩa tất bật với dự án lớn ở tuổi 48

Mới đây, Đại Nghĩa chia sẻ hậu trường tất bật chuẩn bị cho vở kịch lịch sử quy mô lớn của Nhà hát Kịch IDECAF, cho thấy anh vẫn dành nhiều tâm huyết cho con đường đã chọn. Anh viết: “Một ngày chạy miệt mài từ phòng thu qua tới sàn tập để chuẩn bị cho concert sắp tới và vở kịch lịch sử lớn nhất từ trước đến nay mà nhà hát thực hiện”.

Với Đại Nghĩa, được tiếp tục đứng trên sân khấu, làm việc cùng đồng nghiệp và góp sức tạo nên những tác phẩm có ý nghĩa là điều đáng quý. Thay vì hướng đến những điều hào nhoáng, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài với công việc, từ diễn xuất, thu âm đến tập luyện cho các dự án mới.

Đại Nghĩa chia sẻ hậu trường tất bật.

Nam nghệ sĩ cho biết khoảng 70 thành viên đang cùng nhau thực hiện tác phẩm với mong muốn tôn vinh những dấu son vàng của lịch sử dân tộc và ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy không khí làm việc nghiêm túc của ê-kíp trước một dự án sân khấu có quy mô đáng chú ý.

Vở diễn được Đại Nghĩa nhắc đến là Hùng Khí Triều Trần của Nhà hát Kịch IDECAF. Tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, hướng đến việc tái hiện tinh thần và những dấu mốc đáng nhớ của triều Trần trong lịch sử dân tộc. Với một dự án có đông đảo thành viên tham gia, quá trình chuẩn bị đòi hỏi sự phối hợp giữa diễn viên và ê-kíp ở nhiều khâu.

Việc Đại Nghĩa dành thời gian cho dự án cũng cho thấy sự gắn bó của anh với sân khấu kịch. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ vẫn duy trì công việc biểu diễn, đồng hành cùng đồng nghiệp và tham gia những tác phẩm hướng đến nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Đại Nghĩa.

Bên cạnh sân khấu, Đại Nghĩa còn được biết đến qua các phim điện ảnh như Cô Dâu Đại Chiến, 798Mười, Pháp Sư Mù và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Trong đó, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy đạt doanh thu khoảng 121,6 tỷ đồng, là một trong những tác phẩm phòng vé nổi bật có sự góp mặt của anh. Nam nghệ sĩ cũng hoạt động ở lĩnh vực truyền hình và dẫn chương trình, qua đó xây dựng hình ảnh quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ.

Năm 2026, Đại Nghĩa tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Án Mạng Karaoke và Mẹ Mìn, đồng thời duy trì hoạt động tại Nhà hát Kịch IDECAF. Lịch trình liên tục với nhiều loại hình nghệ thuật cho thấy anh vẫn tích cực theo đuổi công việc sau nhiều năm làm nghề.

Ở tuổi 48, lựa chọn giúp Đại Nghĩa tìm thấy niềm vui và sự viên mãn chính là được tiếp tục làm việc, cống hiến cho đam mê và góp sức vào những tác phẩm nghệ thuật. Với vở diễn Hùng Khí Triều Trần cùng các dự án đang theo đuổi, nam nghệ sĩ vẫn có những dấu mốc mới trên hành trình hoạt động nghệ thuật.