Đại Nghĩa sống 3 cuộc đời

Mới đây, Đại Nghĩa đăng tải loạt hình ảnh ghi lại ba diện mạo khác nhau của mình, kèm dòng trạng thái: “Thầy Nguyện Giang ngoài rạp phim, trên sân khấu tối qua và sáng nay”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy sự khác biệt giữa tạo hình nhân vật trong Án Mạng Karaoke, hình ảnh hóa trang biểu diễn và vẻ ngoài đời thường của nam nghệ sĩ.

Trong Án Mạng Karaoke, Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang, một nhân vật có vẻ ngoài kỳ quái, gắn với hoạt động tu tập và thiền định trên núi. Nhân vật có lối nói chuyện răn dạy nhưng ẩn chứa những điểm đối lập trong lời nói và nội tâm. Đây cũng là một trong những mắt xích góp phần tạo nên sự bí ẩn của câu chuyện trinh thám xoay quanh chuyến đi chữa lành của nhóm nhân vật.

Đại Nghĩa khiến khán giả chú ý khi xuất hiện với ba hình ảnh khác biệt: trên màn ảnh, sân khấu và đời thường.

Sự xuất hiện của Đại Nghĩa trong Án Mạng Karaoke tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của nam nghệ sĩ trên màn ảnh. Thay vì chỉ gắn với hình ảnh hoạt náo, hài hước quen thuộc, anh có cơ hội thể hiện màu sắc khác thông qua tạo hình và tính cách nhân vật. Bộ phim hiện có các suất chiếu sớm trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc.

Nếu trên màn ảnh rộng, Đại Nghĩa gây tò mò với diện mạo thầy Nguyện Giang, thì sân khấu vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống nghề nghiệp của anh. Nam nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch, đặc biệt là các chương trình dành cho thiếu nhi như Ngày xửa ngày xưa. Anh cũng từng ghi dấu ấn với vai Cá mặt ngu trong vở Na Tra đại náo thủy cung tại sân khấu IDECAF.

Bên cạnh sân khấu và điện ảnh, Đại Nghĩa còn được khán giả biết đến với vai trò người dẫn chương trình. Khả năng làm chủ sân khấu, cách trò chuyện linh hoạt và kinh nghiệm hoạt động lâu năm giúp anh duy trì sự hiện diện ở nhiều lĩnh vực giải trí. Ba hình ảnh được chia sẻ vì thế không chỉ cho thấy sự khác biệt về diện mạo, mà còn phản ánh nhịp làm việc đa dạng của nam nghệ sĩ.

Đại Nghĩa.

Trong sự nghiệp điện ảnh, Đại Nghĩa từng tham gia nhiều dự án như Cô dâu đại chiến, 798Mười, Pháp sư mù: Ai chết giơ tay và Siêu lừa gặp siêu lầy. Đáng chú ý, Siêu lừa gặp siêu lầy đạt doanh thu khoảng 121,6 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, trở thành một trong những tác phẩm thương mại nổi bật trong danh sách phim anh góp mặt. Đây là doanh thu của bộ phim, không phải thu nhập cá nhân của Đại Nghĩa.

Ở hiện tại, Đại Nghĩa vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Việc tiếp tục góp mặt trong Án Mạng Karaoke cho thấy nam nghệ sĩ vẫn sẵn sàng thử sức với những dạng nhân vật mới, đồng thời giữ kết nối với sân khấu vốn đã gắn bó nhiều năm.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đại Nghĩa vẫn duy trì sự hiện diện trên sân khấu lẫn màn ảnh, đồng thời cho thấy khả năng biến hóa qua những vai diễn có màu sắc khác nhau.