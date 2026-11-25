Mới đây, Đại Nghĩa đăng tải hình ảnh chụp cùng MC Nguyên Khang tại Đà Lạt kèm dòng trạng thái: "Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hẹn hò nhau giữa đêm Đà Lạt". Cách dùng từ dí dỏm của nam nghệ sĩ khiến khoảnh khắc hội ngộ thêm phần thú vị.

Đại Nghĩa và Nguyên Khang đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cả hai có nhiều cơ hội gặp gỡ trong các hoạt động nghệ thuật, sự kiện giải trí. Bởi vậy, màn hội ngộ đời thường lần này mang đến cảm giác gần gũi, thoải mái. Thay vì một cuộc hẹn đặc biệt, đây đơn giản là dịp hai người đồng nghiệp dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện giữa lịch trình bận rộn.

Đại Nghĩa hẹn hò cùng MC Nguyên Khang tại Đà Lạt.

Bên cạnh hoạt động dẫn chương trình, Đại Nghĩa còn có hành trình hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực sân khấu và phim ảnh. Anh từng là diễn viên của sân khấu IDECAF, ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn thuộc chương trình Ngày Xửa Ngày Xưa. Vai Cá Mặt Ngu trong Na Tra đại náo thủy cung là một trong những nhân vật giúp nam nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả.

Trên màn ảnh nhỏ, Đại Nghĩa từng góp mặt trong Bò Cạp Tím, Gia Đình Phép Thuật, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Mặt Trời Mùa Đông và Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Đặc biệt, vai Tấn Trung trong Gia Đình Phép Thuật là một trong những dấu ấn quen thuộc với khán giả từng theo dõi phim truyền hình Việt Nam.

Đại Nghĩa.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Đại Nghĩa cũng không ngừng thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Anh từng tham gia Giao Lộ Định Mệnh, Cô Dâu Đại Chiến, Pháp Sư Mù, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Mến Gái Miền Tây, Âm Dương Lộ và Tìm Xác: Ma Không Đầu. Mỗi dự án mang đến cho nam nghệ sĩ một dạng nhân vật khác nhau, từ hài hước, duyên dáng đến những vai diễn có màu sắc tâm linh, bí ẩn.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Đại Nghĩa tiếp tục góp mặt ở các dự án điện ảnh như Mẹ Mìn và Án Mạng Karaoke.

Ở tuổi 48, Đại Nghĩa vẫn duy trì hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ dẫn chương trình, diễn xuất đến các dự án cộng đồng. Hình ảnh nam nghệ sĩ vui vẻ hội ngộ Nguyên Khang giữa đêm Đà Lạt cũng là một khoảnh khắc đời thường được khán giả quan tâm, bên cạnh những hoạt động nghệ thuật mà anh đang theo đuổi.