Tối 16/11/2026, MC Đại Nghĩa đăng tải loạt ảnh ghi lại chuyến đi chơi tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ hài hước viết dòng trạng thái: “Qua rước ghệ đi chơi mà bị chụp lén quá”. Cách dùng từ dí dỏm của Đại Nghĩa nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều khán giả tò mò về nhân vật được anh nhắc đến.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Đại Nghĩa diện áo phao đen cổ lông, quần jeans và đội mũ bảo hiểm màu xanh bạc hà. Nam nghệ sĩ tự mình cầm lái chiếc xe máy nhỏ màu vàng nổi bật giữa khung cảnh Đà Lạt về đêm. Ngồi phía sau anh thực chất là là đạo diễn Đình Toàn.

Đại Nghĩa hài hước chia sẻ.

Khoảnh khắc hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trên một chiếc xe máy khiến người xem bật cười. Đặc biệt, dòng trạng thái “rước ghệ” của Đại Nghĩa càng làm tăng sự hài hước cho loạt ảnh. Thay vì một màn hẹn hò lãng mạn như cách gọi đùa, nhân vật ngồi sau lại chính là người bạn đồng nghiệp đã gắn bó với nam MC trong nhiều năm.

Đại Nghĩa và Đình Toàn vốn là cặp nghệ sĩ thân thiết của sân khấu phía Nam. Cả hai có nhiều năm đồng hành trong hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là tại sân khấu IDECAF và chương trình thiếu nhi Ngày Xửa Ngày Xưa. Từ những ngày đầu làm nghề, Đại Nghĩa và Đình Toàn đã có cơ hội hợp tác, cùng tham gia nhiều dự án sân khấu và xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp bền chặt.

Không chỉ ăn ý khi làm việc, hai nghệ sĩ còn thường xuyên tương tác hài hước trên mạng xã hội. Những chuyến đi chơi, khoảnh khắc đời thường hay cách trêu chọc nhau trở thành hình ảnh quen thuộc với khán giả theo dõi cả hai. Bởi vậy, màn “rước ghệ” lần này của Đại Nghĩa được xem như một màn tung hứng vui vẻ giữa hai người bạn lâu năm.

Đại Nghĩa và Đình Toàn vốn là cặp nghệ sĩ thân thiết của sân khấu phía Nam.

Ở tuổi U50, Đại Nghĩa vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực. Anh được khán giả biết đến với vai trò MC, diễn viên sân khấu, diễn viên truyền hình và lồng tiếng. Sở hữu lối diễn xuất linh hoạt, khả năng biến hóa trong nhiều dạng vai, Đại Nghĩa từng góp mặt trong các dự án phim truyền hình như Cổng mặt trời, Gia đình phép thuật, Kính vạn hoa và nhiều tác phẩm khác.

Trên sân khấu, Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích kịch nói, đặc biệt qua những vai diễn có màu sắc hài hước lẫn tâm lý. Anh cũng ghi dấu ấn trong các chương trình giải trí, gameshow và hoạt động dẫn dắt sự kiện. Sự đa dạng trong công việc giúp Đại Nghĩa duy trì vị trí riêng trong lòng công chúng sau nhiều năm hoạt động.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống đời thường của Đại Nghĩa cũng nhận được sự quan tâm. Nam nghệ sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, các chuyến đi và hoạt động cá nhân với giọng điệu gần gũi. Lần xuất hiện cùng Đình Toàn tại Đà Lạt tiếp tục cho thấy sự thoải mái, thân thiết giữa hai người bạn đã có nhiều năm gắn bó.

Không cần một dịp đặc biệt hay sự kiện cầu kỳ, khoảnh khắc Đại Nghĩa lái xe đi “rước ghệ” giữa đêm lạnh vẫn đủ khiến khán giả thích thú. Với nam MC, đây đơn giản là một chuyến đi chơi cùng người bạn thân, nhưng cách chia sẻ hài hước đã tạo nên điểm nhấn đáng nhớ trên mạng xã hội.