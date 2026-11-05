Đại nghị Hội đồng Chứng minh lần IV: Giới thiệu nhân sự thỉnh cử bổ sung và phê chuẩn tấn phong giáo phẩm

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia bị và tưởng niệm 23 Thành viên Hội đồng Chứng minh viên tịch trong nhiệm kỳ IX - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Đại nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; cùng với sự tham dự của chư vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Chủ tịch Hội đồng Trị sự), Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô.

Hiện diện tham dự Đại nghị có chư vị Trưởng lão Ban Thư ký, Ủy viên Thường trực và Thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Đại nghị đã dành phút tưởng niệm 23 vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh khóa IX đã viên tịch trong 4 năm qua.

Đức Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc Đại nghị

Phát biểu khai mạc, Đức Pháp chủ có lời thăm hỏi, vấn an chư vị Trưởng lão tham dự. Ngài cho biết ý nghĩa Đại nghị lần thứ IV của toàn thể Hội đồng Chứng minh nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM.

Nói về trách nhiệm và vai trò của Hội đồng Chứng minh, cơ quan lãnh đạo tối cao của Giáo hội liên quan tới Giới luật và Đạo hạnh, Đại lão Hòa thượng Pháp chủ cho biết những yêu cầu căn bản đã được Hiến chương quy định, nêu rõ. Đức Pháp chủ nhấn mạnh đến tính kỷ cương là nền tảng cho sự đổi mới, hiệu lực và hiệu quả, để giữ gìn và phát triển Giáo hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thông tin về tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

"Hội đồng Chứng minh là lãnh đạo tối cao của Giáo hội về Đạo pháp và Giới luật, nếu Hội đồng Chứng minh không trang nghiêm, chuẩn mực sẽ là tổn thương lớn cho Giáo hội. Do vậy, tôi mong quý vị Trưởng lão trong Hội đồng Chứng minh cố gắng gìn giữ những gì cốt lõi của Phật giáo, truyền thống của chư vị Tổ sư và tiền nhân để lại; cẩn trọng trong việc suy xét, thỉnh cử những vị giáo phẩm xứng đáng, đạo cao đức trọng để suy tôn bổ sung vào Hội đồng Chứng minh của nhiệm kỳ tới.", Đức Pháp chủ nhấn mạnh.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã thông tin về tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN, diễn ra 3 ngày, từ mùng 5 đến mùng 7-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh đại lao Đức Pháp chủ điều hành Đại nghị

Đại lao Đức Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh điều hành Đại nghị.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang điểm lại chức năng, trách nhiệm của Hội đồng Chứng minh được quy định trong Hiến chương cùng các điều kiện đã được các kỳ Đại nghị trước đây quyết nghị liên quan tới việc thỉnh, cử chư vị giáo phẩm tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh. Cụ thể, các điều kiện: từng tham gia lãnh đạo Giáo hội cấp tỉnh, thành phố và Trung ương; từng là giáo thọ về Phật học; được cung thỉnh giới sư các giới đàn; có uy tín về giới đức và đủ sức khỏe để thực thi trách nhiệm của Hội đồng Chứng minh ở các địa phương; và các vị Trưởng lão đạo cao, đức trọng tiêu biểu của các sơn môn…

Chư vị Trưởng lão hiện diện trong Đại nghị lần IV Hội đồng Chứng minh

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng cho biết sau khi xem xét danh sách giới thiệu do chính Đức Pháp chủ đích thân chủ trì, đã giới thiệu 23 vị Trưởng lão đủ các điều kiện trên để Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X suy tôn bổ sung Thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại Đại nghị này, chư vị Trưởng lão đã nhất tâm thỉnh cử bổ sung, điều chỉnh chức danh một số vị Trưởng lão tham gia Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để trình Hội đồng Chứng minh khóa mới, thông báo tại Đại hội.

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh khải bạch và đệ trình chi tiết về danh sách tấn phong giáo phẩm năm 2026. Sau khi thảo luận, chư vị Trưởng lão đã thống nhất danh sách tấn phong giáo phẩm Tăng Ni thuộc 34 tỉnh, thành phố cùng khối Trung ương.

Đại nghị lần thứ IV Hội đồng Chứng minh phê duyệt danh sách tấn phong giáo phẩm năm 2026 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cụ thể, Đại nghị thống nhất và cung thỉnh Đức Pháp chủ phê chuẩn việc tấn phong giáo phẩm năm 2026 cho 941 vị, bao gồm 37 Hòa thượng, 337 Thượng tọa, 53 Ni trưởng và 514 Ni sư.

Sau khi chư tôn Trưởng lão đồng thuận nội dung do Ban Thường trực đệ trình, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh đã tuyên đọc Nghị quyết Đại nghị lần IV.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh tuyên đọc Nghị quyết Đại nghị lần IV

Được biết, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng Chứng minh đã có 7 kỳ Hội nghị Ban Thường trực và 4 Đại nghị toàn thể Hội đồng Chứng minh. Qua đó, chư vị Trưởng lão đã cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng của Giáo hội. Cụ thể là việc chấn chỉnh Đại giới đàn, cung thỉnh xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức về tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo, thành lập và thực thi Quỹ học bổng Đức Nhuận khuyến tấn Tăng Ni nghiên cứu sâu về cổ ngữ Phạn, Pāli, Hán, Tạng; tổ chức Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ và quý Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch định kỳ vào dịp húy nhật Đức Đệ nhất Pháp chủ, tại Việt Nam Quốc Tự…

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư vị Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ đã tác bạch đại lao Đức Pháp chủ cúng dường lên chư vị Trưởng lão với niềm tôn kính, cầu chúc chư vị pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Một số hình ảnh Đại nghị Hội đồng Chứng minh lần thứ IV:

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phụ tá Đức Pháp chủ, cùng chư vị Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ đã tác bạch đại lao Đại lão Hoà thượng Pháp chủ cúng dường lên chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh