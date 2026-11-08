Đại Mỗ: Chuẩn bị nguồn tuyển quân từ khâu sơ tuyển sức khỏe

Những ngôi trường vùng biên giới Gia Lai, bên cạnh thầy cô giáo còn có những người thầy đặc biệt – những người lính mang quân hàm xanh. Không chỉ đồng hành trong học tập, Bộ đội Biên phòng còn giúp các em học sinh dân tộc thiểu số rèn luyện kỹ năng sống, hình thành tính tự lập và nền nếp sinh hoạt. Những việc làm bình dị đang góp phần vun đắp tương lai cho trẻ em nơi biên cương.