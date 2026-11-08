Đại Mỗ: Chuẩn bị nguồn tuyển quân từ khâu sơ tuyển sức khỏe
Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2027, phường Đại Mỗ đang triển khai sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an. Từ rà soát danh sách, vận động thanh niên đến tổ chức kiểm tra sức khỏe ban đầu, các bộ phận chuyên môn và tổ dân phố phối hợp chặt chẽ, góp phần chuẩn bị nguồn công dân cho các bước tuyển chọn tiếp theo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dai-mo-chuan-bi-nguon-tuyen-quan-tu-khau-so-tuyen-suc-khoe-246261108145849186.htm