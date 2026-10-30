Dải mây và Trăng giống hệt 'rắn ngậm ngọc' ở Thái Lan đúng lễ hội Thần Rắn

Tóm tắt nhanh: · Một dải mây và Mặt Trăng tạo hình trông như "rắn ngậm ngọc" trên bầu trời ở tỉnh Nong Khai, Thái Lan. · Hiện tượng xuất hiện đúng dịp người dân tụ họp chờ xem hiện tượng "Những quả cầu lửa của Thần Rắn”. · Khoa học chưa thực sự giải thích được hiện tượng những quả cầu lửa.

"Rắn ngậm ngọc" xuất hiện trên bầu trời

Một dải mây uốn cong, có một đoạn tách ra, trông giống như một con rắn khổng lồ đang há miệng, bên cạnh đó là Mặt Trăng sáng, tạo ra một hình ảnh vừa mỹ lệ vừa kỳ bí mà nhiều cư dân mạng ở Thái Lan gọi là "rắn ngậm ngọc".

Dải mây lạ kết hợp với Mặt Trăng sáng tạo ra hình ảnh như rắn ngậm ngọc. Ảnh: Nattapong Jantasan/AmarinTV

Hình ảnh này càng gây chú ý khi xuất hiện đúng dịp người dân ở Thái Lan đang đón lễ hội "Cầu lửa của Thần Rắn".

Theo trang Amarin TV của Thái Lan, cảnh tượng này được ghi lại vào tối muộn ngày 26/10, còn trang The Thaiger lại viết là tối ngày 27/10. Hiện tượng được thấy tại tỉnh Nong Khai, nơi nhiều người đến để xem "cầu lửa Naga".

"Cầu lửa Naga" là gì?

Naga là Thần Rắn trong tín ngưỡng địa phương, gắn với sông Mekong và đời sống văn hóa ở vùng Đông Bắc Thái Lan.

Theo trang Khaosod của Thái, hằng năm, thường vào khoảng cuối tháng 10 dương lịch, người ta thấy hiện tượng những quả cầu nhỏ có màu hồng đỏ xuất hiện phía trên sông Mekong, bay vút lên bầu trời đêm rồi biến mất chỉ trong vài giây. Chúng được gọi là "những quả cầu lửa Naga" hay "Những quả cầu lửa của Thần Rắn".

Những quả cầu này có kích thước đa dạng, có thể nhỏ như ngón tay cái hoặc lớn như quả cam, xuất hiện cách mặt nước khoảng 1 - 30 mét, bay lên cao khoảng 50 - 150 mét; người xem sẽ nhìn thấy chúng trong 5 - 10 giây.

Hiện tượng "những quả cầu lửa Naga" vào tối 29/10/2023, được quan sát ở tỉnh Nong Khai (Thái Lan). Ảnh: The Star

Đây không phải là pháo hoa, vì "những quả cầu Naga" không tạo ra âm thanh, khói, tro, ngọn lửa hay mùi gì cả. Người xem cũng mô tả là chúng biến mất đột ngột chứ không thu nhỏ dần hay rơi.

"Cầu lửa Naga" gắn với niềm tin tâm linh

Đối với nhiều người dân địa phương, những quả cầu lửa nói trên là do Thần Rắn tạo ra để chào đón Đức Phật trở về.

Vì vậy, khi mây và Mặt Trăng tạo ra hình ảnh giống y như rắn ngậm ngọc, những người nhìn thấy đều cho rằng đây là điềm lành.

Hình minh họa Thần Rắn và những quả cầu lửa ở sông Mekong. Ảnh: Khaosod English

Vậy "cầu lửa của Thần Rắn" có thể được giải thích thế nào?

Khoa học vẫn chưa thực sự giải mã được bí ẩn này.

Có một giả thuyết là các loại khí sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ dưới lòng sông Mekong có thể nổi lên và bốc cháy, tạo ra các quả cầu lửa. Tuy nhiên, lại cũng có câu hỏi là liệu quá trình này có thực sự tạo ra được các màu sắc, chuyển động và đặc điểm của những quả cầu như đã được ghi nhận hay không.

Thậm chí, một số nhà nghiên cứu còn đặt câu hỏi liệu tất cả các trường hợp cầu lửa được ghi nhận có cùng một nguồn gốc hay không (có được tạo ra bởi cùng một cơ chế duy nhất không).

Hiện vẫn chưa có lời giải thích nào được xác nhận một cách thuyết phục, nên hiện tượng "những quả cầu lửa của Thần Rắn" vẫn mang đậm màu sắc của tín ngưỡng địa phương.

Còn với dải mây và Trăng tạo hình "rắn ngậm ngọc", các nhà khoa học có thể coi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng với những người dân đã có niềm tin thì đó vẫn là một hiện tượng có ý nghĩa tâm linh đặc biệt.