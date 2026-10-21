Dải màn hình gaming AOC thế hệ mới: Đột phá với tần số quét 1000Hz và công nghệ đa chế độ

AOC vừa công bố dải sản phẩm màn hình gaming thế hệ mới với những bước tiến kỹ thuật chưa từng có, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường toàn cầu trong 7 năm liên tiếp theo dữ liệu từ International Data Corporation (IDC). Đợt ra mắt này tập trung giải quyết bài toán cốt lõi của thể thao điện tử hiện đại: tối ưu hóa độ mượt khung hình, giảm thiểu độ trễ phản xạ và cung cấp khả năng cá nhân hóa linh hoạt cho từng nhu cầu thi đấu khác nhau.

AGON PRO AGP257FT: Đạt cột mốc tần số quét 1000Hz Native

Tâm điểm của dòng sản phẩm mới là AGON PRO AGP257FT, chiếc màn hình 24.5 inch đầu tiên sở hữu tần số quét đạt mức 1000Hz Native. Việc nâng mức quét khung hình lên con số 1000 lần mỗi giây đem lại lượng thông tin hình ảnh hiển thị dày đặc, giúp triệt tiêu hiện tượng bóng mờ chuyển động (motion blur) trong các tình huống xoay chuyển góc nhìn cực nhanh của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Bên cạnh tốc độ làm tươi kỷ lục, mẫu màn hình này còn tích hợp công nghệ phân cực tròn (Circular Polarization). Về mặt kỹ thuật quang học, cơ chế phân cực tròn giúp điều tiết góc tán xạ ánh sáng truyền đến mắt người xem, giảm hiện tượng nhấp nháy và hiện tượng lóa khó chịu khi tiếp xúc với màn hình ở cường độ thi đấu cao. Sự kết hợp giữa tần số quét 1000Hz và tấm phân cực đặc biệt tạo ra một thiết bị thi đấu chuẩn xác cho thể thao điện tử, nơi mỗi mili-giây đều quyết định kết quả trận đấu.

Công nghệ Dual Mode và Triple Mode: Tùy biến thông số theo từng thể loại game

Một trong những điểm hạn chế cố hữu của màn hình gaming truyền thống là người dùng phải đánh đổi: chọn độ phân giải cao để xem chi tiết đồ họa đẹp mắt hoặc chọn độ phân giải thấp hơn để đạt tần số quét cao cho thi đấu. Nhằm giải quyết triệt để rào cản này, AOC phát triển hai giải pháp chuyển đổi cấu hình phần cứng linh hoạt gồm Dual Mode và Triple Mode.

Cụ thể, model AOC U27G4F trang bị tính năng Dual Mode, cho phép người dùng chuyển đổi giữa hai cấu hình trực tiếp trên phần cứng:

Cấu hình 4K UHD ở tần số quét 200Hz: Ưu tiên độ sắc nét tối đa, màu sắc trung thực dành cho các tựa game thế giới mở hoặc các tác vụ sáng tạo nội dung.

Cấu hình QHD ở tần số quét 400Hz: Giảm nhẹ độ phân giải để đẩy tốc độ phản hồi và tần số quét lên mức cực cao, phục vụ các trận đấu đối kháng mang tính cạnh tranh gay gắt.

Mở rộng hơn nữa, các model như Q27G50H, Q27G40ZE2 và Q27G4ZCR được trang bị công nghệ Triple Mode. Tính năng này cho phép thiết bị lưu trữ và kích hoạt ngay lập tức ba cấu hình hiển thị riêng biệt tùy thuộc vào ngữ cảnh: từ giải trí đa phương tiện, làm việc hàng ngày cho đến thi đấu đỉnh cao. AOC là đơn vị tiên phong đưa giải pháp Triple Mode này tiếp cận thị trường Việt Nam.

Tối ưu phản xạ cho game FPS và mở rộng phân khúc OLED cao cấp

Đối với thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), kích thước khung hình từ 23.8 đến 24.5 inch vẫn được đánh giá là tỷ lệ vàng giúp game thủ bao quát toàn bộ tầm nhìn mà không cần đảo mắt quá nhiều. Nắm bắt thực tế này, AOC giới thiệu bộ đôi màn hình tốc độ cao gồm 25G50Z (24.5 inch) và 24G50S (23.8 inch).

Hai sản phẩm tập trung vào tốc độ phản xạ với tần số quét 280Hz (có thể ép xung lên 300Hz) và phiên bản 310Hz Native. Nhờ tần số quét vượt trội kết hợp thời gian phản hồi siêu thấp, mọi chuyển động của đối phương được tái tạo tức thì, hạn chế tối đa độ trễ tín hiệu đầu vào.

Song song với các màn hình thi đấu chuyên nghiệp, AOC nâng cấp trải nghiệm thị giác cho phân khúc giải trí cao cấp bằng mẫu màn hình cong OLED CU34G4ZD kích thước 34 inch. Công nghệ tấm nền OLED mang lại độ tương phản tuyệt đối nhờ khả năng tắt hoàn toàn từng điểm ảnh độc lập, đem lại màu đen sâu thẳm cùng không gian hiển thị rộng lớn cho các tựa game đồ họa AAA.

Bảng so sánh thông số các dòng màn hình AOC tiêu biểu

Dải thiết bị mới từ AOC cho thấy định hướng rõ ràng trong việc phân tách từng phân khúc sử dụng: từ đấu trường chuyên nghiệp với AGON PRO 1000Hz, tính linh hoạt đa nhiệm của Dual/Triple Mode, cho đến trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao của công nghệ OLED cong.