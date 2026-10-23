Đại lý Việt Nam mở bán iPhone Duo, lượng hàng không nhiều

iPhone Duo có giá từ 65 triệu động tại Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Sau gần một tuần mở đặt trước, iPhone Duo chính thức được phát hành tại Việt Nam, cùng thời điểm với các thị trường lớn trên toàn cầu. Sản phẩm tạo ra cơn sốt khi nhanh chóng “cháy” suất cọc. Mỗi đại lý chỉ tung ra số máy giới hạn, được mua hết sau vài phút. Ở Apple Store, người dùng chậm chân phải chờ sang tháng 1/2027 mới được giao.

Sáng 23/10, các đại lý lớn trong nước đồng loạt giao hàng iPhone Duo cho khách đặt trước. Tại TopZone trên đường Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP.HCM, có khoảng 200 khách hàng tới nhận chiếc máy gập đầu tiên của Apple.

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động, hệ thống chỉ nhận khoảng 3.000 đơn đặt hàng iPhone Duo, dù nhu cầu lớn hơn nhiều. Trong ngày đầu, sẽ có khoảng 1.800 đến tay người dùng đặt trước. Con số này thấp hơn đáng kể so với mốc 30.000-50.000 máy iPhone 18 Pro/Pro Max mà Thế Giới Di Động phát hành cách đây hơn một tháng.

Người dùng Việt Nam nhận iPhone Duo.

Trên đường Trần Quang Khải, Minh Tuấn Mobile cũng bắt đầu giao iPhone Duo cho khách đã đặt vào 8h cùng ngày. Theo đại lý này, họ sẽ giao khoảng 200 chiếc tới tay người dùng. Hoàng Hà Mobile với hơn 200 điểm bán trên toàn quốc, cũng cho biết chỉ có thể giao 150 máy.

Hệ thống Di Động Việt cho biết dự kiến đáp ứng được khoảng 2,5% nhu cầu trên tổng lượng khách quan tâm. Trong đó, phiên bản iPhone Duo 256GB màu Trắng Ánh Sao dẫn đầu tỉ lệ khách quan tâm. Khảo sát nhanh tại các đại lý bán lẻ, phiên bản màu trắng được ưa chuộng hơn lựa chọn xanh đen.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, toàn thị trường Việt Nam được cung ứng khoảng 5.000 chiếc iPhone Duo. Con số này tương 1/10 số hàng iPhone 18 Pro/Pro Max. Các đại lý vẫn phải tiếp tục theo dõi lịch giao hàng từ Apple để mở các đợt bán mới.

Trong đợt đặt trước iPhone Duo tại Việt Nam, người dùng phải cọc 30 triệu đồng, tương đương gần 50% giá trị bản bộ nhớ 256 GB. Bởi khác biệt này, khách nhận điện thoại gập Apple đa phần chọn phương thức trả thẳng, ít sử dụng các dịch vụ tài chính khác.

Theo bảng giá Apple Việt Nam, phiên bản 256 GB có giá 65 triệu đồng. Bản 512 GB được niêm yết ở mức 71,5 triệu đồng, bản 1 TB giá 84,5 triệu đồng và bản 2 TB lên đến 104 triệu đồng. Với mức chênh lệch mà ông Thanh ghi nhận, giá chào bán phiên bản 256 GB có thể lên khoảng 70-75 triệu đồng.

Khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone Duo tại Sydney, Australia. Ảnh: Tech Guide.

Trước đó, từ sáng sớm 23/10, Australia và New Zealand trở thành những thị trường đầu tiên đón iPhone Duo.

Theo The Apple Post, các đơn hàng đầu tiên đã đến tay người mua ngay trong ngày mở bán. Các Apple Store tại Australia cũng bắt đầu đón khách đến nhận máy và trải nghiệm sản phẩm.

Trước đó, Apple mở đặt trước iPhone Duo từ ngày 16/10. Sản phẩm nhanh chóng hết suất giao hàng trong đợt đầu tại nhiều thị trường. Những khách hàng đặt muộn phải chọn lịch giao máy vào các tuần tiếp theo.