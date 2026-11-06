Đại lý ô tô bị phạt nặng vì không hoàn tiền chiếc Ford Fiesta lỗi suốt 10 năm

Đại lý ô tô Flawless Cars (Pty) Ltd vừa bị Tòa án Người tiêu dùng Quốc gia Nam Phi phạt hành chính 100.000 Rand (khoảng 157 triệu đồng) vì không thực hiện thông báo của Ủy ban Người tiêu dùng Quốc gia (NCC) liên quan đến khiếu nại về chiếc Ford Fiesta bị lỗi.

Vụ việc bắt nguồn từ giao dịch vào tháng 12/2015, khi một khách hàng mua chiếc Ford Fiesta với giá 170.000 Rand (khoảng 267 triệu đồng).

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 6 tháng sử dụng, chiếc xe liên tục phát sinh sự cố kỹ thuật dù đã nhiều lần được đưa đi sửa chữa. Đến tháng 6/2016, khách hàng yêu cầu hủy hợp đồng mua bán và hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán.

Thay vì giải quyết yêu cầu này, đại lý được cho là tiếp tục đưa xe đi sửa chữa. Theo NCC, chiếc Ford Fiesta vẫn nằm tại cơ sở của nhà cung cấp kể từ tháng 6/2016.

Sau quá trình điều tra, NCC xác định có cơ sở để cho rằng Flawless Cars vi phạm nhiều quy định trong Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Nam Phi (CPA), liên quan đến các điều khoản hợp đồng không công bằng, quyền được cung cấp hàng hóa có chất lượng và nghĩa vụ hoàn tiền khi sản phẩm bị lỗi.

Đại lý ô tô bị phạt nặng vì không hoàn tiền chiếc Ford Fiesta lỗi.

Tháng 8/2025, NCC gửi thông báo yêu cầu đại lý hoàn trả toàn bộ 170.000 Rand (khoảng 267 triệu đồng) cho khách hàng trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, Flawless Cars không thực hiện yêu cầu này, buộc cơ quan quản lý chuyển vụ việc lên Tòa án Người tiêu dùng Quốc gia.

Tòa án nhận định việc đại lý không chấp hành các thông báo của cơ quan quản lý là hành vi đáng bị xử lý nghiêm và quyết định áp dụng mức phạt hành chính 100.000 Rand (khoảng 157 triệu đồng).

Tại phiên xem xét, Flawless Cars phản đối trách nhiệm pháp lý, cho rằng việc không tuân thủ thông báo chỉ là sự việc đơn lẻ, liên quan đến một khách hàng. Doanh nghiệp khẳng định không có tiền sử bán xe lỗi hoặc vi phạm Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng và đây cũng là lần đầu tiên công ty phải ra hầu tòa.

Đại lý giải thích mô hình kinh doanh của mình chủ yếu là làm trung gian mua bán xe thay cho chủ sở hữu và nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch. Vì vậy, khoản tiền 170.000 Rand khách hàng thanh toán không đồng nghĩa với lợi nhuận mà công ty thu được.

Flawless Cars cũng cho biết đã tự bỏ tiền sửa chữa chiếc Ford Fiesta và từng đưa ra một số đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp. Doanh nghiệp đề nghị tòa án không áp dụng hình phạt hành chính. Trong trường hợp phải nộp phạt, mức tiền được đề xuất không vượt quá 50.000 Rand (khoảng 79 triệu đồng).

Tuy nhiên, những lập luận này không giúp đại lý tránh được án phạt. Tòa án vẫn quyết định mức phạt 100.000 Rand, gấp đôi số tiền mà doanh nghiệp đề xuất trong trường hợp bị xử lý.

Theo Independent Online