Đại lý Internet tại Tuyên Quang chỉ hoạt động từ 7 giờ đến 23 giờ

Quy định về giờ hoạt động của đại lý Internet góp phần tăng cường công tác quản lý dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh minh họa: T.L

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 126/2026/QĐ-UBND về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22.10.

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng gồm các đại lý Internet không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; các điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; các điểm truy nhập Internet công cộng không thu cước tại khách sạn, nhà hàng, bến xe, quán cà phê và các địa điểm công cộng khác. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cũng thuộc đối tượng áp dụng.

Cụ thể, các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được hoạt động từ 7 giờ đến 23 giờ hằng ngày.

Đối với các điểm truy nhập Internet công cộng không thu cước tại khách sạn, nhà hàng, bến xe, quán cà phê và các địa điểm công cộng khác, thời gian hoạt động được thực hiện theo thời gian hoạt động của cơ sở, địa điểm đó.

Quy định được ban hành trên cơ sở khoản 4 Điều 5 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2026/NĐ-CP. Những nội dung không được quy định tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Theo Quyết định, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Việc quy định cụ thể thời gian hoạt động góp phần thống nhất quản lý các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng thuộc phạm vi điều chỉnh, bảo đảm hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.