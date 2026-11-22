Theo MotorBiscuit, sự việc được chủ xe chia sẻ trên diễn đàn Reddit sau khi chiếc Hyundai Sonata Hybrid 2016 gặp sự cố khi đang di chuyển trên đường cao tốc.

Theo mô tả, đèn báo lỗi động cơ bắt đầu nhấp nháy, màn hình xe hiển thị thông báo "Kiểm tra hệ thống hybrid, tắt động cơ". Sau đó, xe đột ngột giảm công suất và chuyển sang chế độ vận hành an toàn.

Chiếc xe được kéo đến một đại lý Hyundai để kiểm tra, bài viết không nói rõ địa chỉ đại lý này ở đâu. Tại đây, bộ phận dịch vụ đưa ra báo giá tổng cộng 17.536,55 USD (khoảng 460 triệu đồng).

Trong đó, chi phí thay hộp số được báo ở mức 13.398,78 USD (khoảng 352 triệu đồng), còn bộ điều khiển điện tử hệ thống hybrid (HPCU) có giá 4.137,77 USD (khoảng 109 triệu đồng).

Tuy nhiên, trước khi đưa xe đến đại lý, chủ xe đã nhờ một người bạn sử dụng thiết bị chẩn đoán OBD2 để kiểm tra. Kết quả ghi nhận một mã lỗi duy nhất là P1326.

Mã lỗi P1326 liên quan đến nguy cơ hư hỏng động cơ

Theo bài viết, P1326 không phải mã lỗi liên quan đến hộp số mà là mã lỗi đặc thù của Hyundai, gắn với hệ thống phát hiện cảm biến kích nổ (KSDS) trên động cơ.

Hệ thống này có nhiệm vụ phát hiện những rung động bất thường có thể xuất phát từ tình trạng mài mòn hoặc hư hỏng bạc lót thanh truyền, bạc trục khuỷu bên trong động cơ.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống quản lý động cơ (ECM) có thể kích hoạt chế độ bảo vệ, giới hạn công suất để giảm nguy cơ động cơ bị hư hỏng nghiêm trọng.

Điều này cũng lý giải hiện tượng chiếc Sonata đột ngột giảm tốc độ và không thể vận hành bình thường trước đó.

Trong khi đó, theo lời chủ xe, đại lý lại tập trung vào vấn đề hộp số và bộ điều khiển HPCU. Cố vấn dịch vụ cho rằng hộp số bị trượt, khiến xe xuất hiện những cú chuyển động mạnh, từ đó làm hỏng cả bộ điều khiển hybrid.

Chủ xe cũng cho biết hộp số trên chiếc Sonata đã được thay mới vào tháng 7/2022, tức khoảng 2 năm trước thời điểm xảy ra sự cố theo thông tin trong bài đăng.

Đại lý thông báo bộ phận này đã hết hạn bảo hành do xe tiếp tục vận hành thêm khoảng 40.000 dặm (64.000km) kể từ lần thay thế trước đó.

Đại lý Hyundai bị tố bỏ qua mã lỗi động cơ, báo giá sửa xe đắt đỏ.

Tranh cãi về chính sách bảo hành động cơ của Hyundai

Mã lỗi P1326 từng xuất hiện trong các vấn đề liên quan đến động cơ Theta II của Hyundai và Kia, dẫn đến những đợt triệu hồi xe quy mô lớn và vụ kiện tập thể tại Mỹ.

Theo các thỏa thuận liên quan đến vụ kiện, một số mẫu xe đủ điều kiện được hưởng chính sách bảo hành mở rộng, bao gồm bảo hành trọn đời đối với động cơ nếu xảy ra hư hỏng bạc lót thanh truyền.

Tuy nhiên, quyền lợi này đi kèm những điều kiện nhất định, trong đó có yêu cầu cập nhật phần mềm hệ thống phát hiện cảm biến kích nổ và không để xe rơi vào tình trạng bị coi là bỏ bê bảo dưỡng nghiêm trọng.

Vì vậy, việc xác định nguyên nhân sự cố trên chiếc Sonata Hybrid 2016 có liên quan đến động cơ hay hộp số đóng vai trò quan trọng đối với trách nhiệm sửa chữa và chi phí mà chủ xe phải chi trả.

Chủ xe nghi ngờ đại lý đã không xem xét thỏa đáng mã lỗi P1326, thay vào đó đưa ra phương án thay hộp số và bộ điều khiển hybrid với tổng chi phí hơn 17.500 USD (khoảng 460 triệu đồng).

Hiện thông tin được MotorBiscuit đăng tải chủ yếu dựa trên chia sẻ của chủ xe trên Reddit. Chưa có kết luận kiểm tra độc lập xác nhận nguyên nhân hư hỏng cũng như phản hồi chính thức từ đại lý Hyundai liên quan đến báo giá nói trên.

Theo Motorbiscuit