Đại lý hé lộ giá bán dự kiến của Kia Carens Clavis chỉ từ 639 triệu đồng

Một thông tin khác cũng đang được quan tâm là Kia Carens Clavis có thể không thay thế hoàn toàn Carens hiện hành. Theo tư vấn từ một số đại lý, hai dòng xe có khả năng được phân phối song song trong thời gian tới. Phương án này hiện chưa được nhà phân phối xác nhận.

Kia Carens Clavis đã xuất hiện tại showroom Việt Nam.

Với hai phiên bản có mức chênh 40 triệu đồng, khác biệt giữa Deluxe và Luxury chủ yếu nằm ở nhóm tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái. Bản cao cấp được cho là sở hữu cửa sổ trời chỉnh điện, sạc không dây Qi, cảm biến mưa và đèn pha tự động chuyển pha/cốt.

Hệ thống kiểm soát hành trình trên Luxury cũng được nâng lên loại thích ứng, hỗ trợ Stop&Go. Xe đồng thời có phanh hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, bám làn, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

So với bản đang bán, thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Carens Clavis nằm ở ngoại hình.

So với bản đang bán, thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Carens Clavis nằm ở ngoại hình. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn LED đặt dọc theo phong cách Star Map, đi cùng thiết kế mặt trước gần kín. Cụm đèn hậu phía sau được nối liền bằng dải đèn, trong khi bộ mâm 17 inch là trang bị chung cho cả hai phiên bản.

Kia Carens Clavis có chiều dài 4.550 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.700 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm. So với Carens hiện hành, mẫu xe mới dài hơn 10 mm nhưng thấp hơn 50 mm.

Khoang lái Kia Carens Clavis cũng được làm mới đáng kể.

Khoang lái cũng được làm mới đáng kể. Cụm màn hình liền khối gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch thay cho cách bố trí trên Carens hiện tại. Vô-lăng được thiết kế vát đáy, còn phanh tay cơ chuyển sang phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold.

Cấu hình 7 chỗ vẫn được duy trì, với ghế bọc da chỉnh cơ. Hệ thống điều hòa tự động một vùng kết hợp cửa gió cho hàng ghế sau đặt trên trần, có 4 mức điều chỉnh. Cổng sạc cũng được bố trí xuyên suốt ba hàng ghế, gồm một USB và một Type-C ở phía trước, trong khi mỗi hàng ghế phía sau có hai cổng Type-C.

Carens Clavis tiếp tục sử dụng máy xăng SmartStream 1.5L hút khí tự nhiên.

Những thay đổi về thiết kế và trang bị không đi kèm nâng cấp về động cơ tại Việt Nam. Carens Clavis tiếp tục sử dụng máy xăng SmartStream 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Hộp số IVT và hệ dẫn động cầu trước vẫn được giữ nguyên.

Như vậy, nếu mức giá đại lý tiết lộ được THACO Auto xác nhận, Kia Carens Clavis sẽ có giá khởi điểm 639 triệu đồng và bản Luxury cao hơn 40 triệu đồng. Trong khi đó, việc mẫu xe mới có bán cùng Carens hiện hành hay trở thành sản phẩm thay thế vẫn cần chờ thông tin chính thức từ nhà phân phối.