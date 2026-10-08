'Dải lụa ký ức' tạo thêm không gian trải nghiệm bên hồ Hoàn Kiếm

Ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật trong ngày đầu đón khách, nhiều người dân và du khách có mặt tại khu vực ven phố Lê Thái Tổ để trải nghiệm cầu cạn. Công trình được bố trí uốn lượn dọc khu vực ven hồ, tạo thêm một tuyến đi bộ trên cao bên hồ Hoàn Kiếm.

Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Từ trên cầu, người tham quan có thể quan sát mặt hồ và cảnh quan khu vực xung quanh. Nhiều người dừng lại chụp ảnh, trong đó có du khách nước ngoài.

Cầu cạn “Dải lụa ký ức” ven hồ Hoàn Kiếm trong ngày đầu mở cửa đón khách.

Chia sẻ về công trình, chị Nguyễn Thị Thắm (50 tuổi, trú tại TP Hà Nội) cho rằng, cây cầu mang đến cách tiếp cận mới đối với không gian quen thuộc. “Trước giờ mình nghĩ hồ Gươm phải lãng mạn, xanh, đẹp, nhưng bây giờ có thêm công trình này thì như một cách để làm mới cảm xúc, làm mới không gian”, chị Thắm chia sẻ.

Du khách chụp ảnh trên cầu cạn ven hồ Hoàn Kiếm.

Em Vũ Văn Tuấn, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ:“Điều em thích nhất là không gian ở đây vừa có yếu tố lịch sử, vừa rất đẹp để chụp ảnh. Khi đi trên cầu cạn, em có thể ngắm nhìn mặt nước, Tháp Rùa và toàn cảnh Hồ Gươm trong những khung hình hoàn toàn mới mẻ"

“Dải lụa ký ức” được tổ chức trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), diễn ra từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12.

Người dân, du khách tham quan không gian “Dải lụa ký ức”.

Theo thông tin của chương trình, tuyến cầu cạn cảnh quan được xây dựng mang tính tạm thời. Sau khi kết thúc thời gian tổ chức, công trình sẽ được tháo dỡ và mặt bằng được xử lý theo phương án được phê duyệt.