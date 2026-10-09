'Dải lụa' kỳ lạ bên hồ Gươm, phản chiếu mùa thu Hà Nội đẹp như thơ qua khung gương lấp lánh, giới trẻ mê mẩn chek-in

Tại khu vực vườn hoa và đường đi dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ (Hà Nội), không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” đã được đưa vào trưng bày, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Điểm nhấn của công trình là hệ thống khung gương được bố trí dọc tuyến cầu cạn. Những tấm gương phản chiếu mặt hồ, vườn hoa, hàng cây và dòng người đi dạo, tạo nên những góc nhìn mới lạ giữa không gian quen thuộc của hồ Gươm.

Nhiều bạn trẻ và du khách đã dừng chân chụp ảnh, lựa chọn các góc đứng khác nhau để ghi lại hình ảnh bản thân cùng cảnh sắc ven hồ. Không ít người tranh thủ lưu lại những bức hình kỷ niệm khi công trình vừa hoàn thiện các hạng mục.

Bên cạnh hệ thống gương, tuyến cầu cạn được xây dựng bằng khung thép và ván gỗ, nâng nhẹ khỏi mặt đất, chạy qua khu vực cây xanh ven hồ. Các tấm ván gỗ tạo thành lối đi bộ giữa thảm cỏ và tầng cây thấp, trong khi hệ thống đèn LED được bố trí dọc mặt sàn, hứa hẹn mang đến diện mạo khác cho khu vực vào buổi tối.

Phía dưới cầu, cây xanh và hoa được trồng xen kẽ, tạo thêm những mảng màu hài hòa giữa tuyến đi bộ và mặt hồ. Khi ánh nắng mùa thu chiếu qua các tán cây, hình ảnh phản chiếu trên những khung gương cũng thay đổi theo từng góc nhìn.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” được triển khai nhằm tạo thêm điểm nhấn cảnh quan, đồng thời mang đến trải nghiệm mới cho người dân và du khách tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Công trình dự kiến được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12. Toàn bộ kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Sau khi chương trình kết thúc, đơn vị thực hiện có trách nhiệm hoàn trả khu vực bờ hồ về trạng thái ban đầu.

Trong những ngày Hà Nội vào thu, các khung gương bên hồ Gươm đang trở thành điểm dừng chân mới, mang đến cho người dân và du khách thêm cách khám phá, lưu giữ những khoảnh khắc về cảnh sắc Thủ đô.

Một số hình ảnh buổi sáng mùa thu Hà Nội bên Hồ Gươm (nguồn ảnh: Đời sống và Pháp luật):