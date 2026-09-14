Đại Lộc quyết liệt kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy từ cơ sở

Xã Đại Lộc được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Ái Nghĩa và các xã Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại An, Đại Nghĩa, diện tích tự nhiên gần 74 km²; giữ vai trò quan trọng ở cửa ngõ Tây Nam của TP Đà Nẵng. Do địa bàn rộng, dân cư đông (62.684 người), Công an xã chủ động bám cơ sở, nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT.

Không để ma túy có “đất” tồn tại

Những ngày thực hiện Đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Lộc liên tục có mặt tại những địa bàn, cơ sở và nhóm đối tượng có nguy cơ phát sinh tệ nạn.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện một vụ việc, xử lý một trường hợp mà phải qua công tác rà soát, nắm tình hình để nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn, từ đó có biện pháp phòng ngừa phù hợp. Mỗi trường hợp được kiểm tra, mỗi cơ sở được tuyên truyền, nhắc nhở cũng là một mắt xích trong quá trình kiểm soát địa bàn.

Tính đến ngày 13/9, Công an xã Đại Lộc đã kiểm tra, thử test 319 trường hợp, phát hiện, xử lý 40 trường hợp dương tính với ma túy, bắt giữ 4 vụ phạm tội về ma túy.

Những con số này phần nào cho thấy khối lượng công việc mà lực lượng Công an cơ sở đã triển khai trong cao điểm. Quan trọng hơn, qua từng vụ việc, lực lượng Công an có thêm cơ sở để đánh giá tình hình, xác định những địa bàn, nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ, phục vụ công tác phòng ngừa lâu dài.

Trong quá trình rà soát, từ những dấu hiệu nghi vấn, Công an xã Đại Lộc đã nhanh chóng xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định.

Một trong những vụ việc được phát hiện là trường hợp Nguyễn Phú Phong có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Phong cùng người bạn đang sử dụng ma túy. Phong khai nhận đã có sẵn ma túy và bộ dụng cụ sử dụng, sau đó rủ bạn cùng sử dụng. Vụ việc được lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Đằng sau một vụ việc tưởng như riêng lẻ là những nguy cơ có thể phát sinh nếu không được phát hiện từ sớm. Từ sử dụng trái phép chất ma túy có thể kéo theo nhiều hệ lụy đối với bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. Bởi vậy, việc phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ hình thành những điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trung tá Bùi Đình Cường, Phó Trưởng Công an xã Đại Lộc, cho biết lực lượng Công an xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố trong Đợt cao điểm 45 ngày đêm.

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Từ đấu tranh đến phòng ngừa, Công an xã Đại Lộc quyết tâm kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy vào năm 2028.

“Những kết quả đạt được đã góp phần kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu, huy động sức mạnh của các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia, quyết tâm xây dựng xã Đại Lộc không ma túy vào năm 2028, phấn đấu có thể đạt mục tiêu sớm hơn”, Trung tá Bùi Đình Cường chia sẻ.

Nếu đấu tranh là mũi nhọn thì phòng ngừa được Công an xã Đại Lộc xác định là giải pháp căn cơ để kiểm soát tội phạm, tệ nạn ma túy lâu dài. Thực tế cho thấy, địa bàn càng được nắm chắc, các cơ sở kinh doanh càng nâng cao trách nhiệm, người dân càng chủ động phối hợp với lực lượng Công an thì nguy cơ ma túy len lỏi vào cộng đồng càng được hạn chế.

Từ đó, các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, rà soát những khu vực có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tại các cơ sở kinh doanh vận tải, công tác kiểm tra được kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao cảnh giác, không để phương tiện và hoạt động kinh doanh bị các đối tượng lợi dụng vào các hành vi liên quan đến ma túy.

Anh Phạm Ngọc, nhân viên lái xe Nhà xe Trung Trần Hòa, cho biết việc lực lượng Công an xã đã thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền giúp người lao động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động hơn trong phòng ngừa các hành vi liên quan đến ma túy.

Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như karaoke, công tác kiểm tra cũng được Công an Đại Lộc chú trọng. Bên cạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định, lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở nâng cao trách nhiệm trong quản lý, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng địa điểm kinh doanh để sử dụng, tàng trữ hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến ma túy.

Ông Phan Văn Tiến, chủ một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, cho biết lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các quy định liên quan đến công tác bảo đảm ANTT. Qua đó, cơ sở nâng cao trách nhiệm trong quản lý, chấp hành nghiêm các quy định và phối hợp với lực lượng Công an trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

Những cuộc kiểm tra vì thế không đơn thuần là hoạt động kiểm soát hành chính. Qua tiếp xúc, tuyên truyền, lực lượng Công an có điều kiện gần dân hơn, nắm tình hình sát hơn; người dân, chủ cơ sở kinh doanh cũng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong phòng ngừa tội phạm.

Đó chính là cách xây dựng thế trận phòng ngừa ngay từ cơ sở: không chờ đến khi vụ việc xảy ra mới xử lý, mà chủ động nhận diện nguy cơ, kiểm soát địa bàn và huy động người dân cùng tham gia.

Gần dân để giữ địa bàn

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” với tinh thần “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, ngày 14/9/2026, Công an xã Đại Lộc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2026. Tại hội nghị này, đại diện Nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh liên quan đến tình hình ANTT, công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động của lực lượng Công an xã.

Những ý kiến từ người dân không chỉ là sự góp ý đối với hoạt động của lực lượng Công an mà còn là kênh thông tin quan trọng để Công an xã nắm bắt tình hình, nhận diện những vấn đề phát sinh từ địa bàn dân cư, qua đó chủ động tham mưu và có giải pháp xử lý phù hợp. Việc lắng nghe Nhân dân cũng giúp khoảng cách giữa lực lượng Công an và người dân được rút ngắn. Khi người dân tin tưởng, chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, công tác phòng ngừa tội phạm sẽ có thêm một “tai mắt” ngay tại cơ sở.

Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”, gắn xây dựng lực lượng Công an cơ sở với yêu cầu sát dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân.

Trung tá Phan Anh Thắng, Trưởng Công an xã Đại Lộc cho biết, từ những lượt kiểm tra, thử test và các vụ án được phát hiện, xử lý đến những buổi tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân, Công an xã Đại Lộc đang từng bước hình thành một thế trận phòng, chống ma túy chủ động, liên tục và sát cơ sở.

Mục tiêu xây dựng xã Đại Lộc không ma túy vào năm 2028 vì thế không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an. Đó là quá trình cần sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở kinh doanh và từng người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Đại Lộc triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Toàn xã xảy ra 18 vụ phạm tội về trật tự xã hội; Công an xã phát hiện, bắt giữ 14 vụ với 24 đối tượng liên quan ma túy; lập hồ sơ đưa 12 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 1 đối tượng cai nghiện tự nguyện.

Với phương châm chủ động từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trước những nguy cơ phát sinh, giữ vững vị thế một địa phương đạt chuẩn an toàn về ANTT, Công an xã Đại Lộc tiếp tục triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, vận động quần chúng, từng bước kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy.

"Khi mỗi địa bàn được nắm chắc, mỗi cơ sở nâng cao trách nhiệm và mỗi người dân trở thành một chủ thể trong phòng ngừa tội phạm, mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy sẽ có thêm những nền tảng vững chắc để trở thành hiện thực", Trung tá Phan Anh Thắng, Trưởng Công an xã Đại Lộc kỳ vọng.