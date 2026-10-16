Đại Lộc nỗ lực đạt xã nông thôn mới

Người dân thôn Đại Hiệp ra quân thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh". Ảnh: KHẢI KHIÊM

Nông thôn đổi mới

Vào dịp cuối tuần, cán bộ và nhân dân thôn Đại Hiệp (xã Đại Lộc) lại ra quân thực hiện mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”. Mọi người chia nhau tỏa ra các tuyến đường trong khu dân cư để phát quang cây cối, dọn vệ sinh môi trường.

“Người dân tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường, vì vậy các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn được mở rộng, kiên cố hóa. Để bảo vệ công trình và tạo cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường sống của chính mình, mô hình “Ngày Chủ nhật xanh” được gầy dựng, duy trì suốt nhiều năm qua và trở thành thói quen trong đời sống cộng đồng dân cư”, ông Phạm Văn Lành, Bí thư Chi bộ thôn Đại Hiệp chia sẻ.

Thôn Đại Hiệp được hình thành sau khi sáp nhập 2 thôn Phú Hải và Phú Trung. Người dân 2 thôn trước đây đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới và đã từng được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” theo tiêu chí cũ.

Nhờ thực hiện chương trình, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, vệ sinh môi trường được quan tâm, người dân được chăm sóc y tế và an sinh xã hội, gia đình khó khăn được trao sinh kế để cải thiện thu nhập… Tác động rõ nhất là thu nhập của người dân cải thiện rõ rệt, trước thời điểm xây dựng nông thôn mới, bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm, nay tăng lên hơn 70 triệu đồng/năm. Thôn Đại Hiệp được chọn thực hiện mô hình “Thôn thông minh”, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Lộc Đoàn Ngọc Tuấn cho biết, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã Đại Lộc đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2026. Địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, gắn với nâng cao đời sống người dân.

Thời gian qua, hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn. Theo đánh giá của Đảng ủy xã, đến cuối năm 2025, Đại Lộc cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022 - 2025. Thu nhập bình quân đạt 67 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,02%.

Người dân xã Đại Lộc cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn. Ảnh: CÔNG TÚ

Kế thừa kết quả đạt được, xã Đại Lộc tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu theo 10 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026.

Những hạn chế về liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số, nguồn lực đầu tư hạ tầng và vệ sinh môi trường được xác định là những vấn đề cần ưu tiên khắc phục. Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch; nâng cấp, bảo trì giao thông nông thôn; phát triển thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, y tế và thiết chế văn hóa...

Nỗ lực về đích năm 2026

Ông Huỳnh Hưng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết, qua rà soát, đối chiếu với Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 và các quy định cụ thể của thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm cuối tháng 9/2026, xã Đại Lộc đạt và vượt nhiều tiêu chí, chỉ tiêu (đạt 8/10 tiêu chí, 44/47 chỉ tiêu). Tiêu chí và chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 (quy hoạch) đang còn “nợ” chỉ tiêu 1.1 quy hoạch chung, chỉ tiêu 1.3 về quy chế quản lý kiến trúc; tiêu chí số 5 (văn hóa, giáo dục, y tế) chưa đạt chỉ tiêu 5.2 về phát triển giáo dục.

Đối với các chỉ tiêu đã đạt, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, đồng thời khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn thiếu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 14/4/2026 về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026. UBND xã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu.

Địa phương ưu tiên hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt, đặc biệt là công tác quy hoạch và giáo dục. Xã tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; ưu tiên các công trình, hạng mục thiết yếu phục vụ trực tiếp việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn được phân bổ.

Hội Nông dân xã Đại Lộc đến thăm người dân thôn Đại Hòa tham gia mô hình trồng đậu phụng và mè đen. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của nhân dân. Định hướng của địa phương là không chạy theo thành tích, mà tập trung thực hiện thực chất từng tiêu chí, bảo đảm kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương.

Theo ông Huỳnh Hưng Quang, thời gian từ nay đến cuối năm 2026 không còn nhiều, địa phương xác định phải tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên giải quyết những nội dung còn tồn tại, nhất là các tiêu chí ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trọng tâm trước hết là đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí quy hoạch. Địa phương tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Đại Lộc đến năm 2050, phấn đấu hoàn thành hồ sơ trình thẩm định trước ngày 30/10/2026.

Xã đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực giáo dục, nhất là hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất trường học và phối hợp với ngành giáo dục thành phố để được hướng dẫn việc thành lập, tổ chức hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng.

Ông Đoàn Ngọc Tuấn chia sẻ, năm 2026, xã phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên hơn 71 triệu đồng; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ít nhất 80%...

Địa phương đang tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, kịp thời báo cáo, đề xuất thành phố hỗ trợ giải quyết khó khăn vượt thẩm quyền; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng phục vụ thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.