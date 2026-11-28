Các hợp tác xã ở Đại Lộc, Duy Xuyên tham gia trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Kết quả phân theo số chỉ tiêu: có 2 xã đạt đủ 47/47 chỉ tiêu, 6 xã đạt từ 40 đến 46 chỉ tiêu, 17 xã đạt từ 30 đến 39 chỉ tiêu, 29 xã đạt từ 20 đến 29 chỉ tiêu và 16 xã đạt dưới 20 chỉ tiêu. Qua thứ tự rà soát, xã Đại Lộc và Duy Xuyên tiếp tục báo cáo đạt 47/47 chỉ tiêu (100%); ngành chức năng đã đề nghị 2 xã nêu trên cần hoàn thiện minh chứng và hồ sơ đề nghị thẩm định.

Về tiến độ thực hiện của 9 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2026, Bà Nà và Tân Hiệp cùng đạt 42/47 chỉ tiêu (89,36%), Thăng An và Tam Anh cùng đạt 41/47 chỉ tiêu (87,23%), Thăng Bình đạt 36/47 chỉ tiêu (76,60%), Tây Hồ đạt 33/47 chỉ tiêu (70,21%) và Tam Hải đạt 32/47 chỉ tiêu (68,09%).

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Thị Bích Hậu cho biết, qua thống kê đến ngày 12/11/2026 cho thấy, tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu hoàn thành kế hoạch. Các địa phương, đơn vị liên quan cần tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đủ điều kiện, đồng thời phân loại các nhiệm vụ sự nghiệp để đề xuất phương án xử lý dự toán.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo, đề nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp theo dõi tiến độ hàng tuần, kịp thời xử lý hồ sơ đủ điều kiện thanh toán, ưu tiên hoàn thành giải ngân vốn kéo dài, nhất là vốn Trung ương trước ngày 15/12/2026. Vốn giao năm 2026 và vốn chuyển giai đoạn hoàn thành giải ngân trước ngày 31/12/2026.

Ngành chức năng đã báo cáo, đề xuất UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường sử dụng kết quả giải ngân và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới đã đối chiếu làm căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 11/2026. Khi đánh giá, nhiệm vụ được giao, nguyên nhân chậm tiến độ và kết quả khắc phục của từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu sẽ được xem xét. Đồng thời rà soát thành tích để tham mưu khen thưởng các tập thể đủ điều kiện...