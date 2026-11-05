Đài Loan (Trung Quốc) mang chân sút nhập tịch đấu đội tuyển Việt Nam

Jhon Estama Benchy là cầu thủ đáng chú ý trong đội hình Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: VFF)

Trong danh sách được công bố ngày 5/11, huấn luyện viên Matt Ross lựa chọn nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, bên cạnh những gương mặt trẻ. Đội hình này sẽ lần lượt gặp đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026.

Đáng chú ý, tiền vệ kỳ cựu Chen Po Liang đang đứng trước cơ hội cán mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia nếu ra sân trong cả hai trận đấu sắp tới. Cầu thủ này hiện đã có 98 lần thi đấu quốc tế. Ngoài Chen Po Liang, đội hình Đài Loan (Trung Quốc) còn có ba cầu thủ trên 30 tuổi là Wu Chun Ching (37 tuổi), Chen Hao Wei (34 tuổi) và Tsai Meng Cheng (30 tuổi).

Ở chiều ngược lại, đội bóng này cũng có những nhân tố trẻ sở hữu thể hình tốt. Trung vệ Kao Jing Hang, sinh năm 2005, cao 1m93. Trên hàng công, Chien Po Ting cao 1m89, Yang Chao Jing cao 1m85 và Huang Wei Chieh cao 1m83.

Jhon Estama Benchy là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách 25 cầu thủ. Sinh ra tại Haiti, Benchy từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ của quốc gia này nhưng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia Haiti.

Sau 5 năm thi đấu tại Đài Loan (Trung Quốc), kể từ năm 2019, cầu thủ này chính thức ra mắt đội tuyển quốc gia mới vào năm 2024. Benchy có thể chơi ở vị trí trung phong hoặc tiền vệ chạy cánh, qua đó mang đến thêm phương án tấn công cho huấn luyện viên Matt Ross.

Một trường hợp đáng chú ý khác là thủ môn Jacobs Odo. Sinh ra tại Mỹ, có mẹ là người Đài Loan (Trung Quốc) và bố là người Hà Lan, thủ thành cao 1m83 này từng được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Đài Loan (Trung Quốc) mùa trước.

Đội hình của huấn luyện viên Matt Ross không có sự phục vụ của hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez. Wang Ruei, sinh năm 1993, từng có 25 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi Estevez đã có 19 lần ra sân cho đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc).

Theo lịch thi đấu, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ngày 11/11, trước khi đối đầu Kyrgyzstan vào ngày 14/11.

Danh sách 25 cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) dự Casper Cup 2026: Huang Chiu-Lin, Hsu Jason, Tu Shao-Chieh, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chen Hao-Wei, Yu Yao-Hsing, Estama Jhon Miky Benchy, Wu Chun-Ching, Jacobs Odo, Kuo Po-Wei, Chang Hsu-Yang, Huang Wei-Chieh, Huang Chun-Lin, Chen Po-Liang, Lai Yi-Chiao, Yang Chao-Jing, Chang Tai-Yuan, Chien Po-Ting, Tsai Shuo-Che, Chang Ssu-Yu, Chen Chin-Yang, Lai Wei, Li Kuan-Yi và Kao Jing-Hang. Huấn luyện viên trưởng: Matthew Barry Ross (Australia).