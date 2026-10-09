Đài Loan thử nghiệm xe chiến đấu 8x8 105 mm mới

Đài Loan (TQ) lần đầu công bố hình ảnh xe chiến đấu bánh lốp 8x8 Clouded Leopard trang bị pháo 105 mm khai hỏa trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật tại Đài Nam.

Phương tiện do Đài Loan phát triển nhằm cung cấp hỏa lực trực tiếp cơ động cho lực lượng lục quân trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Trong cuộc trình diễn ngày 23/9, xe được cho là đã bắn trúng mục tiêu di động ở khoảng cách khoảng 1,2 km và mục tiêu cố định ở khoảng 1 km.

Phương tiện cũng khai hỏa khi đang đứng trên địa hình dốc, với mục tiêu nằm lệch 90 độ so với hướng thân xe. Súng máy đồng trục 7,62 mm sau đó được sử dụng cùng pháo chính trong kịch bản tiêu diệt nhiều mục tiêu.

Cuộc thử nghiệm cũng xuất hiện một sự cố đáng chú ý. Một trong 3 viên đạn pháo 105 mm ban đầu không khai hỏa.

Kíp xe phải chờ khoảng 2 phút theo quy trình an toàn trước khi xử lý và tiếp tục bắn. Thiếu tướng Chen Chien-chung, người đứng đầu Xưởng vũ khí 202, cho biết sự cố sẽ được điều tra.

Xe được phát triển trên nền tảng xe bọc thép chở quân CM-32 Clouded Leopard. Biến thể trang bị pháo 105 mm lần đầu xuất hiện công khai tại Triển lãm Công nghệ Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Đài Bắc năm 2023.

Phương tiện sau đó vượt qua các thử nghiệm sẵn sàng chiến đấu và được phê duyệt sản xuất hàng loạt vào năm 2024.

Cấu hình hiện tại đã được điều chỉnh đáng kể. Chiều cao xe được giảm xuống dưới 3 m, trong khi bán kính quay vòng giảm từ khoảng 11 m xuống gần 8 m. Hệ thống lái cũng được mở rộng cho 3 cặp bánh xe, giúp phương tiện xoay trở tốt hơn trong không gian chật hẹp.

Đây là thay đổi có ý nghĩa đối với đảo Đài Loan. Nhiều khu vực trên đảo có địa hình núi, đường hẹp, đô thị dày đặc và hệ thống kênh rãnh phức tạp.

Một phương tiện bánh lốp nhỏ gọn có thể di chuyển nhanh trên đường bộ và triển khai hỏa lực trực tiếp tới những khu vực mà xe tăng nặng khó hoạt động.

Pháo chính 105 mm có thể sử dụng một số loại đạn tương thích với hệ thống đang có trong biên chế Đài Loan (TQ), trong đó có đạn dùng cho xe tăng M60A3 và xe tăng CM11. Điều này giúp tận dụng một phần cơ sở hậu cần đạn dược hiện hữu.

Vai trò của phương tiện không chỉ giới hạn ở chống xe bọc thép. Trong kịch bản phòng thủ đảo, pháo 105 mm có thể được sử dụng chống phương tiện đổ bộ, xe thiết giáp, công sự và các mục tiêu mặt đất khác.

Tốc độ cơ động của khung gầm 8x8 cũng cho phép xe nhanh chóng thay đổi vị trí và tăng viện cho các khu vực bị đe dọa.

Tuy nhiên, xe bánh lốp 8x8 không có mức bảo vệ và khả năng vượt địa hình như xe tăng chiến đấu chủ lực bánh xích. Đây là sự đánh đổi để đổi lấy trọng lượng thấp hơn, khả năng cơ động trên đường tốt hơn và yêu cầu hậu cần đơn giản hơn.

Một vấn đề khác đang được vùng lãnh thổ Đài Loan tính đến là UAV. Các quan chức cho biết phương tiện dự kiến được bổ sung năng lực chống máy bay không người lái trước khi sản xuất hàng loạt. Một số phương án được đề cập gồm lồng bảo vệ và vũ khí tự động cỡ lớn hơn.

Đài Loan (TQ) dự kiến sản xuất 178 xe thuộc dòng này từ năm 2027. Nếu chương trình được triển khai đúng kế hoạch, đây sẽ là một trong những phương tiện chiến đấu bánh lốp nội địa quan trọng của lực lượng lục quân, bổ sung cho xe tăng M1A2T Abrams và các phương tiện bọc thép hiện có.