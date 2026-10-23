Đài Loan ngừng nhiều hoạt động, hơn 600 chuyến bay bị hủy do bão Champi

Theo Reuters, các trường học và công sở tại hầu hết các địa phương ở Đài Loan tạm ngừng hoạt động trong ngày 23-10, riêng quần đảo Kim Môn vẫn duy trì hoạt động làm việc, học tập bình thường.

Cùng ngày, cơ quan chức năng Đài Loan thông báo hủy toàn bộ 262 chuyến bay nội địa cùng hơn 350 chuyến bay quốc tế.

Tại Đài Bắc, phương tiện giao thông công cộng, trong đó có tàu điện ngầm, tiếp tục vận hành nhưng cắt giảm dịch vụ.

Dự báo vị trí và hướng đi bão Champi. Ảnh: JMA

Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA) cho biết bão Champi vẫn có gió giật gần tâm khoảng 191 km/giờ. Bán kính bão khoảng 320 km, đủ bao phủ phần lớn hòn đảo, ảnh hưởng có thể kéo dài gần 2 ngày.

Dự báo, bão sẽ đi sát vùng biển phía đông bắc Đài Loan, sau đó chuyển hướng lên phía bắc, về phía bờ biển Trung Quốc rồi hướng tới miền Nam Nhật Bản.

Trước đó, ngày 22-10, cơ quan khí tượng Đài Loan cảnh báo nguy cơ mưa to đến rất to tại miền Bắc, huyện Nghi Lan và các khu vực miền núi trong ngày 23-10, làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Sóng tại vùng biển đông nam Đài Loan đã vượt 6 m, trong khi gần tâm bão có thể cao hơn 8 m. Người dân được khuyến cáo tránh các khu vực ven biển và miền núi trong thời gian bão ảnh hưởng.

Tính đến sáng 23-10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo Champi tiếp tục suy yếu khi di chuyển về vùng biển phía bắc Đài Loan.

Dự báo đến 6 giờ ngày 24-10, sức gió mạnh nhất gần tâm bão được dự báo còn khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Trên Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão Champi không di chuyển vào khu vực này, song hoàn lưu phía tây của bão vẫn gây thời tiết nguy hiểm trong ngày 23 và 24-10.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông được dự báo có gió cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao 4-6 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động tại đây có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.