Đài Loan: Lạc bước vào vương quốc bánh ngọt giữa biển hoa Sanrio

Diễn ra tại quận Xinshe, thành phố Đài Trung, lễ hội hoa Xinshe và Thảm hoa quốc tế Đài Trung là sự kiện du lịch thường niên được nhiều du khách mong đợi vào mùa thu.

Năm 2026, chương trình đánh dấu kỷ niệm 15 năm tổ chức với chủ đề "Vương quốc bánh ngọt" (Dessert Kingdom), kết hợp văn hóa bánh kẹo đặc trưng của Đài Trung cùng nghệ thuật sắp đặt hoa và các nhân vật nổi tiếng của thương hiệu Sanrio.

Ảnh: Taichung Travels

Điểm nhấn của lễ hội là bảy khu vực chủ đề lấy cảm hứng từ Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Cinnamoroll, Pompompurin, Piano và Hangyodon.

Mỗi nhân vật được đặt trong một không gian riêng, kết hợp hoa tươi với những mô hình bánh ngọt, trái cây và kẹo nhiều màu sắc.

Du khách có thể bắt gặp Hello Kitty bên quả dâu tây khổng lồ, My Melody giữa khu vườn bánh macaron hay Kuromi tại cổng chào được trang trí bằng những chiếc bánh donut và biển hoa tím.

Ảnh: Taichung Travels

Nổi bật nhất là công trình lâu đài bánh ngọt cao 19 m, được xây dựng từ ý tưởng kết hợp hoa, bánh kem và kẹo.

Đây là mô hình thảm hoa trung tâm cao nhất trong lịch sử sự kiện.

Bảy nhân vật Sanrio cùng xuất hiện tại công trình, tạo nên khung cảnh giống một thế giới cổ tích. Đặc biệt, khu vực này còn được trang bị hệ thống chuyển động cơ học, hiệu ứng khói, bong bóng và tuyết nhân tạo.

Màn trình diễn được tổ chức mỗi 30 phút, từ 9-16 giờ hằng ngày, với hình ảnh Hello Kitty cao khoảng 3 m xuất hiện và xoay chuyển giữa lâu đài.

Ảnh: Taichung Travels

Một điểm tham quan khác là "Choco Wonderland" (Xứ sở socola), nơi kết hợp đài quan sát ngoài trời với không gian thảm hoa gương trong nhà.

Du khách có thể lên cao ngắm toàn cảnh khu vực trưng bày và núi non xung quanh, sau đó bước vào không gian được tạo nên từ hoa thật, ánh sáng và những tấm gương phản chiếu.

Cách sắp đặt này mang đến nhiều góc chụp ảnh độc đáo.

Ảnh: Taichung Travels

Không chỉ có các mô hình nhân vật, khu vực biển hoa Xinshe còn được phủ kín bởi nhiều loại hoa theo mùa.

Năm nay, ban tổ chức sử dụng 33 giống hoa, với gần 110.000 cây hoa được trồng trên diện tích hơn 13.000 m².

Ngoài ra, khách tham quan có thể ghé hành lang trưng bày các loại rau củ, trái cây để tìm hiểu thêm về nông nghiệp địa phương.

Ảnh: Taichung Travels

Lễ hội mở cửa miễn phí từ ngày 31/10 đến 22/11/2026, trong khung giờ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, tại khu vườn ươm số 2 thuộc Trạm Cải tiến và Nhân giống Cây trồng, quận Xinshe, Đài Trung. Đây là dịp để du khách kết hợp ngắm hoa, chụp ảnh và khám phá văn hóa ẩm thực của thành phố trong chuyến du lịch mùa thu Đài Loan.

Một vài hình lễ hội:

Ảnh: Taichung Travels

Ảnh: Taichung Travels

Ảnh: Taichung Travels

Ảnh: Taichung Travels

Ảnh: Taichung Travels

Ảnh: Taichung Travels