Đài Loan gần như tê liệt trước bão Champi, gần 1.000 chuyến bay bị hủy

Ngày 23/10, Đài Loan gần như ngừng mọi hoạt động trên diện rộng để ứng phó với bão Champi. Dù cường độ đã suy yếu so với thời điểm đạt cấp siêu bão, cơn bão vẫn duy trì sức gió giật mạnh và được dự báo có thể đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo, gây nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và gián đoạn giao thông.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (CWA), sức gió giật gần tâm bão đạt khoảng 191 km/h. Tại thời điểm cập nhật, Champi nằm cách mũi phía nam Đài Loan khoảng 320 km về phía đông. Dự báo ban đầu cho thấy bão có khả năng di chuyển ngoài khơi vùng đông bắc Đài Loan, sau đó chuyển hướng lên phía bắc, hướng tới bờ biển Trung Quốc trước khi tiến về miền nam Nhật Bản.

Tuy nhiên, các nhà khí tượng học chưa loại trừ khả năng bão đổi hướng và đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan. Nhà dự báo thời tiết Liu Pei-teng của CWA nhận định đường đi của Champi vẫn khó xác định hoàn toàn, đặc biệt nếu cơn bão giảm tốc độ hoặc di chuyển chao đảo khi tiếp cận hòn đảo.

Ông Liu cũng cảnh báo bán kính gió của Champi thuộc nhóm lớn nhất trong những năm gần đây. Điều này đồng nghĩa với việc phạm vi chịu ảnh hưởng của bão rất rộng, đồng thời gió mạnh có thể kéo dài hơn nếu hệ thống bão di chuyển chậm.

Tình hình thời tiết cực đoan đã gây ra những thiệt hại ban đầu tại Đài Loan. Theo số liệu được công bố ngày 23/10, một người thiệt mạng và 94 người bị thương. Chính quyền cũng đã sơ tán gần 1.300 người khỏi các khu vực miền núi nhằm hạn chế nguy cơ do mưa lớn, sạt lở và lũ quét.

Các thị trấn ven biển liên tục phát cảnh báo qua điện thoại di động, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn khi những đợt gió giật có thể vượt quá 150 km/h. Tại các khu vực miền núi phía bắc, lượng mưa tích lũy được dự báo có thể lên tới gần 1.000 mm, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, trong đó có những khu vực xung quanh thủ đô Đài Bắc.

Tại huyện Nghi Lan, thuộc vùng đông bắc Đài Loan, mưa lớn và gió mạnh ngày càng gia tăng khi cơn bão được dự báo đi qua khu vực vào cuối ngày. Chính quyền địa phương đã chủ động phân phát bao cát, đồng thời bố trí các phương tiện chuyên dụng có khả năng di chuyển trong vùng ngập nước và thuyền cứu hộ bơm hơi để sẵn sàng ứng phó.

Ông Lee Ming-chen, người đứng đầu thị trấn cảng Suao, cho biết quân đội có thể được huy động khi cần thiết để hỗ trợ người dân, bao gồm sử dụng phương tiện lội nước phục vụ sơ tán và cứu trợ thiên tai. Suao từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ngập lụt trong những cơn bão trước đây, khiến công tác chuẩn bị lần này được đặc biệt chú trọng.

Bão Champi cũng gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với hoạt động hàng không và đời sống thường nhật tại Đài Loan. Theo Bộ Giao thông vận tải, toàn bộ 262 chuyến bay nội địa trong ngày 23/10 đã bị hủy. Bên cạnh đó, 669 chuyến bay quốc tế cũng không thể thực hiện, nâng tổng số chuyến bay bị hủy lên 931.

Các trường học trên phần lớn lãnh thổ Đài Loan đóng cửa để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Ngoại lệ là quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, nằm gần bờ biển Trung Quốc, nơi trường học và văn phòng vẫn hoạt động bình thường.

Trong khi đó, tuyến đường sắt cao tốc kết nối hai đầu bắc - nam của hòn đảo vẫn vận hành theo kế hoạch. Tại Đài Bắc, mưa rào đi kèm gió mạnh đã xuất hiện, song các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm hệ thống tàu điện ngầm, vẫn hoạt động. Tần suất phục vụ được giảm để phù hợp với tình hình thời tiết.

Việc hủy hàng loạt chuyến bay và đóng cửa trường học cho thấy mức độ thận trọng của chính quyền trước một cơn bão có phạm vi ảnh hưởng rộng. Theo các nhà dự báo thời tiết Đài Loan, bán kính của Champi vào khoảng 320 km, đủ để tác động đến phần lớn hòn đảo. Những ảnh hưởng do mưa lớn và gió mạnh có thể kéo dài gần hai ngày

Đài Loan thường xuyên phải đối mặt với các cơn bão nhiệt đới và đã xây dựng hệ thống ứng phó tương đối bài bản. Tuy nhiên, việc Champi xuất hiện vào cuối tháng 10 vẫn đặt ra nhiều thách thức, bởi bão không chỉ gây nguy hiểm tại khu vực gần tâm mà còn có thể ảnh hưởng trên phạm vi rộng do bán kính gió lớn.

Trong những giờ tới, hướng di chuyển và tốc độ của Champi sẽ là các yếu tố quan trọng quyết định mức độ thiệt hại. Nếu bão đi chậm hoặc thay đổi quỹ đạo, các khu vực ven biển, miền núi và những nơi có nguy cơ ngập lụt có thể phải đối mặt với tình trạng thời tiết nguy hiểm trong thời gian dài hơn dự kiến.

Theo dự báo, đảo Yonaguni, hòn đảo có người sinh sống nằm ở cực tây Nhật Bản, thuộc tỉnh Okinawa, cũng nằm trên đường đi của Champi và có thể là khu vực đầu tiên của Nhật Bản chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Trước nguy cơ bão tiếp tục gây mưa lớn, gió giật mạnh và gián đoạn giao thông, giới chức Đài Loan đang duy trì các biện pháp phòng ngừa, đồng thời chuẩn bị lực lượng cứu hộ để hỗ trợ người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.

Diễn biến của Champi trong ngày 23/10 sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao, đặc biệt trong bối cảnh khả năng đổ bộ trực tiếp vẫn chưa được loại trừ.