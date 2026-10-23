Đài Loan: Gần 1.000 chuyến bay bị hủy do bão Champi

Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (CWA), Champi là siêu bão với cường độ mạnh hàng đầu tại Thái Bình Dương trong năm nay, đang duy trì sức gió khoảng 191km/h tại vùng gần tâm bão. Cơn bão cách Đài Loan 220km về phía Đông, CWA dự báo bão sẽ đi qua phía Đông Bắc Đài Loan, sau đó di chuyển tiếp về hướng Bắc tới bờ biển Trung Quốc và có thể tới tận phía Nam Nhật Bản.

Bão Champi tiến sát Đài Loan trên bản đồ khí tượng. (Ảnh: SCMP).

Theo thông tin từ chính quyền Đài Loan, đã có một trường hợp tử vong và 171 người bị thương. Bên cạnh đó, 2.639 người tại khu vực miền núi đã được sơ tán. Công ty điện lực Taipower cho biết, đã có hơn 77.000 hộ dân bị mất điện, nhưng hầu hết đã sớm có điện trở lại.

Tại các khu vực bờ biển, cảnh báo được gửi tới điện thoại di động, cơn bão có sức gió 150km/h, người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn khẩn cấp. Cơ quan chức năng dự báo lượng mưa cực lớn hàng nghìn mm sẽ đổ xuống khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có Đài Bắc.

Cơ quan chức năng địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp ứng phó thiên tai như đặt túi cát bảo vệ công trình, chuẩn bị sẵn phương tiện cứu hộ, túc trực trước khi bão ập tới.

"Khi cần thiết, quân đội sẽ tới hỗ trợ người dân, sử dụng các phương tiện lưỡng dụng cho công tác sơ tán hoặc khắc phục hậu quả sau bão", ông Lee Ming-chen, cán bộ thị trấn Suao (Đài Loan) cho biết.

Hoạt động hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tất cả 262 chuyến bay nội địa trong ngày 23/10 đến và đi Đài Loan cùng với 717 chuyến bay quốc tế cũng bị hủy. Tuy nhiên, tuyến đường sắt Bắc - Nam Đài Loan vẫn hoạt động bình thường.

Tại Đài Bắc (thủ phủ Đài Loan), dù đã xuất hiện mưa lớn, song các phương tiện công cộng vẫn đang hoạt động bình thường, tần suất chuyến bị cắt giảm.

Theo hãng tin Reuters, Đài Loan đã chuẩn bị tốt đón cơn bão đang tới, dự kiến thương vong sẽ không nhiều.