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Theo thông tin từ Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, ngày 6/10/2026, Lãnh thổ hải quan riêng biệt Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ gửi thông báo số G/TBT/N/TPKM/606 tới Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về đề xuất kiểm tra pháp định đối với đồ gỗ nội thất lắp ráp. Thông tin trên nền tảng ePing của WTO xác nhận thời hạn góp ý đến ngày 5/12/2026.

Dự thảo do Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm nghiệm Đài Loan (BSMI) xây dựng, nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ phát thải formaldehyde vượt ngưỡng. Đây là đề xuất đang được tham vấn, chưa phải yêu cầu đã có hiệu lực.

Xác định phạm vi từ đặc điểm sản phẩm

Theo nội dung dự thảo được cơ quan chức năng Việt Nam phổ biến, sản phẩm thuộc diện điều chỉnh là đồ gỗ nội thất sử dụng trong nhà, gồm nhiều bộ phận được thiết kế để người dùng tự lắp ráp, có tổng diện tích bề mặt từ 1.800 cm² trở lên mỗi bộ.

Các nhóm hàng được nêu gồm đồ gỗ dùng cho nhà bếp, mã HS 9403.40; đồ gỗ phòng ngủ, mã HS 9403.50; đồ gỗ khác, trừ đồ dùng cho văn phòng, nhà bếp và phòng ngủ, mã HS 9403.60. Ghế ngồi không thuộc phạm vi áp dụng.

Doanh nghiệp cần lưu ý các mã phân loại hàng hóa C.C.C trong dự thảo chỉ mang tính tham khảo. Việc rà soát không nên dừng ở mã khai báo mà phải đối chiếu đặc điểm, công dụng, cấu tạo và diện tích bề mặt của sản phẩm với phạm vi quản lý.

Đối với trường hợp chưa rõ, cần trao đổi với đối tác nhập khẩu và BSMI để xác định trước nghĩa vụ kiểm tra. Làm rõ từ khâu thiết kế, ký hợp đồng sẽ giúp hạn chế việc phải điều chỉnh hồ sơ hoặc sản phẩm khi hàng đã đến cảng.

Về kỹ thuật, dự thảo viện dẫn tiêu chuẩn CNS 11677:2019, trong đó có yêu cầu kiểm soát formaldehyde. Doanh nghiệp cần nghiên cứu đầy đủ tiêu chuẩn và phương pháp thử tương ứng, thay vì chỉ dựa vào tên tiêu chuẩn hoặc kết quả thử nghiệm đã sử dụng cho thị trường khác.

Hai phương thức đánh giá sự phù hợp

Dự thảo cho phép lựa chọn giữa kiểm tra lô theo kiểu được phê duyệt (TABI) và đăng ký chứng nhận sản phẩm (RPC).

Với TABI, sản phẩm phải được thử nghiệm kiểu loại tại BSMI hoặc phòng thử nghiệm được cơ quan này chỉ định. Sau khi có giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại, doanh nghiệp tiếp tục đề nghị kiểm tra từng lô hàng trước khi xuất xưởng hoặc khi đến cảng nhập khẩu. Giấy chứng nhận có hiệu lực ba năm; sản phẩm sử dụng dấu hợp quy ký hiệu “T”.

Với RPC, thử nghiệm kiểu loại theo Mô-đun II được kết hợp với đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hoặc kiểm tra nhà máy, theo các tổ hợp II+IV, II+V hoặc II+VII. Chứng chỉ có hiệu lực ba năm, sản phẩm sử dụng dấu hợp quy ký hiệu “R”. Phương thức này không yêu cầu kiểm tra lặp lại từng lô, nhưng vẫn có thể kiểm tra ngẫu nhiên tại biên giới.

Theo thông tin dự thảo, lệ phí phê duyệt kiểu loại TABI là 3.500 Đài tệ. Với RPC, mức lệ phí đăng ký và phí thường niên được nêu là 5.000 Đài tệ mỗi loại sản phẩm, cộng thêm 3.000 Đài tệ mỗi loại sản phẩm cùng dòng. Các khoản này cần được xác nhận lại khi lập dự toán, đồng thời tính thêm chi phí thử nghiệm, mẫu thử, vận chuyển và đánh giá liên quan.

Thời gian xử lý hồ sơ RPC được nêu là 14 ngày làm việc, chưa bao gồm thời gian bổ sung hồ sơ, mẫu thử; trường hợp phải lấy mẫu thử nghiệm, thời gian xử lý cộng thêm bảy ngày.

Chuẩn bị từ nguyên liệu và quy trình sản xuất

Lựa chọn phương thức chứng nhận cần căn cứ tần suất xuất khẩu, số dòng sản phẩm, quy mô sản xuất và khả năng duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

TABI có thể phù hợp với doanh nghiệp xuất khẩu không thường xuyên, song phải tính đến thời gian và chi phí kiểm tra từng lô. RPC đòi hỏi chuẩn bị về hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng hoặc kiểm tra nhà máy, nhưng có thể giảm công việc kiểm tra lặp lại khi xuất khẩu thường xuyên.

Cùng với thủ tục chứng nhận, doanh nghiệp cần rà soát nguyên liệu, hồ sơ nhà cung cấp, quy trình chế biến và kết quả kiểm soát sản phẩm. Việc lựa chọn giải pháp phải dựa trên yêu cầu thử nghiệm cụ thể, có đánh giá trước khi thay đổi vật liệu hoặc công nghệ.

Một vấn đề cần làm rõ là khả năng sử dụng kết quả thử nghiệm tại Việt Nam. Theo cảnh báo được cơ quan chức năng phổ biến, tài liệu dự thảo được rà soát chưa thể hiện rõ cơ chế tiếp nhận kết quả thử nghiệm hoặc chứng nhận của tổ chức ngoài lãnh thổ Đài Loan. Doanh nghiệp được lưu ý xác minh trực tiếp với BSMI về phạm vi công nhận, hồ sơ, mẫu thử và chi phí.

Đối với việc góp ý, cần phân biệt thời hạn tham vấn tại WTO với thời hạn tổng hợp trong nước. Một số thông báo của cơ quan Việt Nam đã đề nghị gửi ý kiến trước ngày 20/11/2026. Vì vậy, doanh nghiệp còn vướng mắc cần sớm liên hệ đầu mối TBT để xác nhận khả năng tiếp nhận, chuyển ý kiến trong thời gian còn lại, tránh mặc nhiên coi ngày 5/12 là hạn nộp tại mọi cơ quan.

Khoảng thời gian trước mốc áp dụng dự kiến năm 2028 là cơ hội để doanh nghiệp thử nghiệm, điều chỉnh sản phẩm và thống nhất trách nhiệm với đối tác nhập khẩu. Chủ động chuẩn bị sẽ giúp việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được đưa vào kế hoạch sản xuất, thay vì trở thành công việc phát sinh khi giao hàng.